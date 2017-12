6+1 kiállítás, amit nem érdemes kihagyni

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Keretek között - a hatvanas évek művészete Magyarországon (1958-1968)

A Magyar Nemzeti Galéria kiállítása mintegy 350 műalkotáson (plakátok, festmények, szobrok, grafikák és iparművészeti alkotások) keresztül két történelmi esemény közötti időszak művészetéről nyújt átfogó képet, az 1956-os forradalom utáni konszolidáció éveitől az 1968-as prágai tavaszig. A korszak "Három T" keretei közé szorított világában együtt éltek a szocialista realizmus idealizált ábrázolásai és a kezdődő neoavantgárd törekvések. A kiállított magyar mesterek (többek között Kondor Béla, Csernus Tibor, Korniss Dezső, Berki Viola) mellett olyan külföldi alkotók is bemutatásra kerülnek, akik inspirálhatták a hazai művészeket (Picasso, Fernand Léger, Renato Guttuso, Bernard Buffet).Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria, megtekinthető: 2018. febr. 18-ig.

Mácsai István, Pesti utca, 1961

Párizs vonzásában - Boldi és Csernus Tibor kiállítása

Izgalmas dologra vállalkozott a Hegyvidék Galéria: egy szobrász és egy festő alkotásait mutatja be, méghozzá úgy, hogy a művek egymással harmóniában jelennek meg a kiállításon, holott szobrászat és festészet időtlen idők óta versengenek egymással. A két művészt összekapcsolja, hogy mindkettejüket foglalkoztatja az emberi test anyagi mivolta.Helyszín: hegyvidék Galéria, megtekinthető: 2018. jan. 22-ig.

Csernus Tibor, Presszó

Ég és föld között - a Biblia a magyar képzőművészetben

A Reformáció 500. évfordulója kapcsán nyílt nagyszabású tárlat neves magyar művészek (Aba-Novák Vilmos, Molnár C. Pál, Kondor Béla, Borsos Miklós, Csernus Tibor és még sokan mások) munkáin keresztül a Biblia világával, az emberi sorskérdésekkel és a hittel foglalkozik. A kiállítás képein megjelenő vívódások, súlyos döntések ma is aktuálisak, mindennapjaink részét képezik. A fontos témán túl kiemelendő a felvonultatott alkotók által képviselt magas művészi színvonal is.Helyszín: Várkert Bazár, megtekinthető: 2018. jan. 14-ig.

Tóth Menyhért: A vízenjáró (Vadvizek), 1940-es évek

Golden Boundaries - kamaszkor a kortárs fotográfiában

A felnőtté válás, a kamaszkor kérdései és legfőbb társadalmi, pszichológiai, kulturális aspektusai jelennek meg a Capa központ kiállításán. A fiatalság szorongásával, útkeresésével, önmeghatározási kísérleteivel is szembesülhetünk a fotográfiák segítségével.Helyszín: Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, megtekinthető: 2018. márc. 18-ig.

Alexandre Haefeli: Férfitársaság

Kassákizmus

Kassák Lajos a magyarországi avantgárd egyik legfontosabb alakja. Születésének 130., illetve halálának 50. évfordulója alkalmából 3 kiállítást is rendeztek a belvárosban, amelyek a művész 1920-as évekbeli munkásságát járják körül.A Petőfi Irodalmi Múzeumban megtekinthető tárlat (Új művészet - A bécsi MA az avantgárd nemzetközi hálózataiban) középpontjában Kassák 1920-1926 között Bécsben megjelent MA folyóirata áll.A Petőfi Irodalmi Múzeum - Kassák Múzeumban megrendezett kiállítás (Az új Kassák - A ló meghal és a madarak kiröpülnek) Kassák önéletrajzi ihletésű, közismert, a kiállítás címében is szereplő remekművének hátterét, a művész költői nyelvének megújítását, fejlődését, valamint a vers kanonizációjának történetét mutatja be.A kiállítássorozat harmadik helyszíne a Bajor Gizi Színészmúzeum, ahol a Kassák-kör színpadi munkásságával ismerkedhetnek meg a látogatók. (A kiállítás címe: Új dráma, új színpad - A magyar avantgárd színházi kísérletei.)Három helyszínen, megtekinthető: 2018. febr. 25-ig.

Kassák Lajos

Várnai Gyula: Peace on Earth!

Az 57. Velencei Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjának kiállítása a Ludwig MúzeumbanJanuár közepéig tekinthetjük meg az idei Velencei Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjának anyagát a Ludwig Múzeumban. Várnai Gyula "Békét a világnak" projektje megidézi a hatvanas évek békemozgalmait, egy olyan korra emlékezve, amikor a jövőről gondolkodva a pozitív elképzelések kerültek előtérbe. Ma már a világbéke eszménye utópiának tűnik, jövőképünk egyre borúsabb. Várnai "forrásai talált tárgyi és képi elemek, amelyeket új összefüggésbe helyez" írja a kiállítás kurátora, Petrányi Zsolt. A művész múltidézése által láthatóvá válik, hogy a jövőt kiszámíthatatlan, előre meg nem jósolható tényezők alakítják.Helyszín: Ludwig Múzeum, megtekinthető: 2018. jan. 14-ig.

Várnai Gyula: E-wars, 2017, digitális nyomat (részlet).

+ 1: Rubens - The power of transformation

Rubens rajongóinak erősen ajánlott még január 21-éig betervezniük egy bécsi kirándulást, ugyanis a Kunsthistorisches Múzeumba a világ minden tájáról (többek között Madridból, Szentpétervárról és Washingtonból is) érkeztek a flamand mester festményei. A kiállítás azon túl, hogy elérhető helyen mutatja be távoli múzeumok Rubens festményeit azért is csalogató, mert példákkal illusztrálva mutatja be, hogy hogyan inspirálódott a művész reneszánsz, illetve kortárs alkotók által, hogyan folytatott egyfajta kreatív kommunikációt az antik és a reneszánsz szobrászattal.Kunsthistorisches Museum Wien, megtekinthető: 2018. jan. 21.

Rubens, Parisz ítélete, 1638, Prado

