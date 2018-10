8 kiállítás ősszel, amit nem szabad kihagyni!

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

1. Leonardo da Vinci és a budapesti lovas, Szépművészeti Múzeum, 2018. október 31-től 2019. január 6-ig

2. Nyelvrokonok - Észt-magyar kortárs művészeti kiállítás, Ludwig Múzeum, 2019. január 6-ig

Az idei ősz egyik legfontosabb művészeti eseménye lesz, hogy október 31-én, több mint háromévnyi rekonstrukció után megnyílik a felújított Szépművészeti Múzeum, aminek A Leonardo és a budapesti lovas című kamara-kiállítás lesz az első időszaki tárlata. A csaknem 20 művet bemutató, Leonardo da Vinci halálának közelgő 500. évfordulója alkalmából nyíló kiállítás a múzeum most felújított Michelangelo termében kap helyet. Leonardo tíz rajza, valamint az általa inspirált pályatársak szobrai hűen idézik fel azt a reneszánszban megoldatlan problémát, amellyel Leonardo bő négy évtizeden át igyekezett megbirkózni: a szabadon álló, ágaskodó lovasszobor megalkotását.

3. World Press Photo, Magyar Nemzeti Múzeum, 2018. október 23-ig

4. Transzparens labirintus | Rákóczy Gizella (1947-2015). Új Budapest Galéria, 2018. november 18-ig.

A nyolc észt és hat magyar művész, illetve művészcsoport kiállításán bemutatott művek túlnyomó többsége az elmúlt években készült, napjaink aktuális témáira reflektáló mű, amely Budapesten most látható először. Ezeket egészítik ki a Ludwig Múzeum gyűjteményéből válogatott darabok, amelyek értelmezik, árnyalják az észt kortárs művészek által felvetett kérdéseket.Emellett október 6-től január 9-ig a kortárs finn művészet középgenerációjának egyik legizgalmasabb alkotója, Salla Tykkä mutatkozik be a Ludwig Múzeumban, aki kisfilmjeivel nemcsak nemzetközi kiállításokon, hanem filmfesztiválok versenyprogramjában is találkozhatott a közönség, 2014-ben pedig a Rotterdami Nemzetközi Filmfesztivál Canon Tiger díját is elnyerte.A kiállítás anyagát 73 044 fotóból válogatta ki a nemzetközi zsűri Amszterdamban. A hatalmas képanyagot 125 országból 4548 fotográfus küldte el nyolc különböző kategóriában. Ugyancsak újdonság, hogy idén a digitális média alkotásainak köszönhetően bővül a látogatói élmény. A kiállításon bemutatott filmek folyamatos moziélményt nyújtanak majd, az érintőképernyővel irányítható multimédia pedig a látogatói aktivitást segíti.

5. Stúdió '18 - Szalon. A jövőt végképp eltörölni. Az FKSE éves kiállítása a szervezet 60. évfordulóján. Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2018. október 5-ig.

Rákóczy Gizella a hazai és nemzetközi geometrikus művészet megkerülhetetlen alkotója volt. Festészete hosszú évtizedekig szoros összefüggésben állt a számok bizonyos rendszerével. 1976-tól egy régi skóciai sírábra kapcsán a négykarú spirálokkal és azok számtörvényeivel kezdett foglalkozni. A négykarú spirálok magjából kiindulva - kombinatorikai módon - a festészet nyelvére leképezhető rendszert állított fel. Két évtizeden keresztül készült papír alapú tempera-, illetve szitanyomat munkái rendszerelméletének matematikai összefüggéseit jelenítik meg.

6. Képpé vált kísérlet - Innovatív képzőművészeti tendenciák 1945-től napjainkig, Vasarely Múzeum, 2018. december 9-ig

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE) tagjai által létrehozott kiállítás a Stúdió rendszerváltás utáni, már egyesületi formához köthető periódusát vizsgálja.Az esemény apropóját egyrészt a Stúdió fennállásának 60. évfordulója, másrészt a rendszerváltás óta erősödő anyagi, strukturális és öndefiníciós válsága adja. A 2018-ban, újra reprezentatív helyszínen megrendezett éves kiállítás szalon formában kerül megrendezésre, így a falakon nem csak a Stúdió mai tagjainak munkái, hanem mára nagynevű korábbi tagok a művei is láthatók, mint Chilf Mária, Esterházy Marcell, Katarina ©ević, Szirtes János vagy épp Szurcsik József.

7. Kozma Klasszik. A Budapesti Műhely és Kozma Lajos. Műcsarnok, 2018. december 2-ig.

Grüner György Los Angelesben élő fizikus az 1990-es évek elejétől kezdődően gyűjti az 1945 után készült, tudomány és a művészet közötti lehetséges kapcsolódási pontokat kereső magyar képzőművészeti alkotásokat. A gyűjtemény legkorábban készült alkotásait az Európai Iskola, illetve a Galéria a 4 Világtájhoz művészcsoport egyes tagjainak 1946-1948 között készült művei alkotják. A gyűjtemény törzsanyagát a pályájukat az 1960-as években kibontakoztató művészek - Bak Imre, Deim Pál, Fajó János, Gáyor Tibor, Harasztÿ István, Hencze Tamás, Hetey Katalin, Keserü Ilona, Konok Tamás, Maurer Dóra, Nádler István - munkái jelentik, de találhatók benne az 1990-es években készült művek is.

Bacon, Freud és a Londoni Iskola festészete, Magyar Nemzeti Galéria, 2018. október 09. - 2019. január 13.

A tárlat Kozma Lajos életművének a szélesebb közönség által eddig kevésbé ismert részére fókuszál: a Kozma alkotói pályájának alakulását meghatározó és hírnevét megalapozó Budapesti Műhely működését, illetve ezzel párhuzamosan végzett grafikusi-könyvművészi tevékenységét mutatja be. A Kozma vezetésével 1913-tól 1919-ig működtetett Budapesti Műhely egyedülálló vállalkozás volt a múlt század elejének Magyarországán, amely az igényes kézműipar megtartásával a hazai art deco kiemelkedő darabjait hozta létre.

Az ősz talán legizgalmasabb kiállítása lesz ez a közel kilencven képet bemutató tárlat, amely a 20. századi brit festészet egyik rendkívül meghatározó vonulatát mutatja be és a figurális festészet történetére fókuszál, különös tekintettel azon művészek tevékenységére, akiket Londoni Iskolának neveznek. A kiállításon a Londoni Iskola olyan kulcsfontosságú alkotóitól lesznek láthatóak művek, mint Francis Bacon, Lucian Freud, Frank Auerbach és Leon Kossoff. A tárlat kitekint azonban a tendencia előzményeire és a kortárs brit festészetre gyakorolt hatására is: bemutatja a brit figurális festészet a 20. század elejétől napjainkig ívelő történetének egyik legfontosabb szálát. A tárlatra jelentős festményeket kölcsönöznek európai és tengerentúli magángyűjtők, közgyűjtemények valamint számos mű érkezik a londoni Tate Britainből is.