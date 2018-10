A privátbanki szolgáltatások között már elengedhetetlen a műtárgypiaci tanácsadás

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Napjainkban egyre több privátbanki szolgáltatás ajánl tanácsokat műtárgyak vásárlásához, tárolásához és szállításához. Ennek oka pedig az a piaci trend, hogy a világ legfelsőbb osztályainak körében egyre népszerűbbé válik a műtárgybefektetés, amit jól mutat, hogy 2017-ben 12%-kal növekedett a világ műtárgypiaci forgalma. Ezek a rétegek egyre többször kérdezik a privátbankáraikat arról, hogy hogyan tudnák a legjobban felbecsülni, menedzselni és felhasználni műgyűjteményüket az életvitelük finanszírozására.Az UBS 2017-es kutatása rámutatott, hogy a magas jövedelmű egyének (HNWIs) 35%-a aktív a műtárgypiacon, és a következő évtizedben ez a szám várhatóan még növekedni is fog. A globális műtárgypiac forgalma 2017-ban 64 milliárd dollár volt, és egyes elemzők az elmúlt időszak műtárgypiaci árnövekedésében szinte egy exponenciális görbét vélnek felfedezni.

Suzanne Gyorgy, a Citi Private Bank műtárgytanácsadási vezetője arról beszélt, hogy egyre több ügyfelüknek van több száz millió dolláros műgyűjteménye. Ennek a növekedésnek következtében egyre több privátbank és vagyonkezelő kínál komplexebbnél komplexebb műtárgypiaci szolgáltatásokat. A privátbankok például egyre gyakrabban ajánlanak műgyűjtemény alapú hiteleket, hogy a gyűjtők felszabadíthassák a műtárgyakban tartott tőkéjüket. Egyre több banknak van műtárgypiaci tanácsadással foglalkozó részlege is, melyek kurátorokkal, galeristákkal és más szakértőkkel kötik össze ügyfeleiket. A Citi például vásárlással, kiállítással és örökösödéssel kapcsolatos kérdésekben szokott tanácsot adni.A viszonylag szabályozatlannak számító műtárgypiacon az ilyen tanácsadás különösen fontos, mivel olyan információkkal segíthetnek a tanácsadók, amiket nem lehet egy Google kereséssel megtalálni az interneten. Ez pedig egy kiemelten bizalmi viszonyt feltételez az ügyfelek és a művészeti tanácsadók között. A műtárgypiac szubjektív jellege miatt egy alkotás árát nagyban befolyásolhatja, hogy mennyire van benne a köztudatban, mennyit és milyen kiállításokon szerepel. Már csak ezért is lehet nagy szerepe a műtárgypiaci tanácsadásnak, hiszen egy gyűjtemény jó menedzselésével az értéke is nagyban növelhető.

Suzanne Gyorgy, a Citi Private Bank műtárgytanácsadási vezetője. Fotó: Bogdan Moran, az Art Market Minds jóvoltából

A privát bankok igyekeznek abból is előnyt kovácsolni, hogy nem függnek az aukciósházaktól vagy a műkereskedőktől, így pedig az ügyfeleik is jobban megbíznak bennük. Ahhoz pedig, hogy tehermentesítsék az ügyfeleiket, egy egész sor szolgáltatást vállalnak: proveniencia kutatást, műtárgydokumentációk készítését, restaurálást, biztosítást és értékbecslést is.A tanácsadás szerepe emellett azért is felértékelődött, mert, ahogy a műtárgypiac egy kis üzletágból (ahol mindenki ismert mindenkit) egy globális iparággá vált megnövekedett a csalások és pénzmosási ügyletek száma is, így a szakértők tanácsa egyre jobban számíthat azoknak, akik nem akarják, hogy veszteséggel zárják a műtárgybefektetési próbálkozásaikat.Magyarországon a pár hete elstartolt, de sokéves szakmai tapasztalaton alapuló Art Advisory Budapest nyújt átfogó műtárgypiaci tanácsadást. A műtárgyvásárlástól egészen a lakberendezési műtárgy-elhelyezési tippekig kérhetjük a tanácsadó és tucatnyi szakmai partnere segítéségét.Annak pedig, aki szeretne a műtárgypiacon a szakmai legjobbjaitól tájékozódni és bekapcsolódna a műtárgyvásárlásba, gyűjtésbe, a piacon hiánypótló Műtárgybefektetési Konferenciát ajánljuk, ahol a hazai piaci trendektől a gyűjteménykezelés új kihívásaiig több műkereskedelmi kérdéskört is tárgyalnak a szervezők.(Szerző: Műtárgy.com