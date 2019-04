A Rothschildok kiárusítják a családi kincseket

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A különféle berendezések és műkincsek egykor az európai uralkodóházak tulajdonában voltak, amíg azok a Rothschild bankárcsaládhoz nem kerültek. A műkincseket a Christie's július 4-ei aukcióján lehet majd megvenni, az összértéküket közel 13 millió dollárra becslik.Ezek közül V. Fülöp spanyol király kredencei lehetnek a legértékesebbek, amelyek 1713-ból származhatnak és 1,5-2,5 millió fontot érhetnek. Ott lesz az aukciós tárgyak között Marie Antoinette 1780-ból származó mahagóni íróasztala is, amely becslések szerint egymillió fontért is elkelhet.A Rothschildok stílusa számos más gazdag családra is hatással volt, ami nem véletlen, tekintve, hogy a bankár család híres volt arról, hogy csak a legjobb portékákat vették meg a piacról. Az 1789-es francia forradalom után a Versailles-ban lévő több berendezés is a Rothschildok birtokába került.Szakértők szerint, amikor a Rothschildok eladóként jelennek meg a piacon, azt mindig nagy érdeklődés övezi, már csak azért is, mert a család csak ritkán jelenik meg ilyen minősítésben az aukciós piacon. Legutóbb 2015-ben Eric de Rothschild adott el két Rembrandt portrét a francia és holland kormánynak 180 millió dollárért.