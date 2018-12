A Zsolnay-gyár titkos receptjeire lehet licitálni

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az 1852-ben alapított Zsolnay-gyár fellendülése akkor kezdődött meg, amikor az alapító, Zsolnay Miklós testvére, Zsolnay Vilmos társult az öccsével. Vilmos haláláig kísérletezett, új eljárások, technikák és anyagok után kutatva. Mindemellett pedig a nemzetközi trendeken is rajta tartotta a szemét, ezért aztán a pécsi gyár kínálatában a kor minden divatos irányzatának hatása fellelhető. Ez azonban, a folyamatos újításoknak köszönhetően korántsem jelentett egy mechanikus másolást, minden, ami a gyárban készült, magán viselte annak jellegzetességeit. A Vilmos által foglalkoztatott tervezők is más és más stílusban alkottak, ez alól nem voltak kivételek a Zsolnay nővérek, Teréz és Júlia sem, akik nőies forma- és színvilágú tervekkel gazdagították a kínálatot. Az alábbi váza Zsolnay Júlia egyedi terve alapján készült, az aljára még az alkalmazott festékek részletes használatát is ráírta, valamint szignózta a művét. A gyűszűvirágos, pillangós dekor finom, a felületet pedig a fényes máz teszi még izgalmasabbá.

Zsolnay Vilmos és Wartha Vince, a magyar agyagtechnológiai kutatás nagynevű mestere a 80-as években kezdetek el a redukciós tűzben égetett mázakkal kísérletezni. Elsőként piros redukciós mázat állították elő, amelyet eozinnak neveztek el, a görög eos, vagyis hajnalpír szó után. Vilmos a kísérletezésben Petrik Lajos eredményeit is felhasználta, az új mázat porcelánfajanszra, valamint a szintén általa kifejlesztett, az időjárási viszontagságoknak ellenálló pirogránitra is alkalmazta. Az eozinos kerámiák a gyár új, virágzó korszakát hozták el.

A Zsolnay márkanév rendkívüli sikereket ért el világszerte. Az eozinmázat is továbbfejlesztették, míg a kezdeti, piros máz még nem volt fémes fényű, a további, sárgás, zöldes, majd kékes mázak már igen, például ez a Mack Lajos által tervezett kaspó is. Mack Lajos, a bécsi Szépművészeti Akadémián tanult szobrász, 1899 és 1916 között dolgozott a Zsolnay-gyárban, főként figurális díszítésű tárgyak kerültek ki a kezei alól, szoborszerű díszítményekkel látta el a mindennapi tárgyakat. A kaspó savmaratott eozinmázas.

1874-től a Zsolnay-gyár a Millenium emlékére külön kollekciót készített. Ezek a tárgyak ritkának számítanak, és felkeltették többek között Gyugyi László műgyűjtő érdeklődését is, akinek a gyűjteménye a Sikorski-házban van kiállítva a pécsi Zsolnay-negyedben. Az alábbi díszváza is gazdag, színjátszó, millenium dekorral díszített. Hidasy Pilló Sándor terve alapján készült, 1910 körül.

A sokszínű, irizáló redukciós mázat sokan próbálják utánozni, az eredeti titkát viszont a gyár mind a mai napig szigorúan őrzi.

Szerző: műtárgy.com