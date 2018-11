Ajándékötletek az egész családnak

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Ajándék a nagymamáknak

Az unokákkal kapcsolatos ajándékokon túl, a nagymamák általában örülnek a szép és míves tárgyaknak. Sokuknak van vitrinje, amelyben a szívüknek kedves, hosszú évek alatt összegyűjtött porcelánok, nippek, ilyen-olyan csecsebecsék sorakoznak. Minden darabnak története van, emlékek és személyek sora kapcsolódik hozzájuk, így aztán különösen óvatosan és gondosan kell velük bánni. A gyűjteményt gyarapítandó, meisseni kisplasztikát ajánlunk, ami egy bájos udvarlási jelenetet ábrázol. A meisseni porcelán világszerte híres, olyannyira, hogy a német kisváros nevét hallva elsősorban már a fehér aranyként is emlegetetett porcelánra asszociálunk.

Ajándék a nagypapáknak

Hát, ez nem egyszerű eset. A nagypapáknak vagy határozott elképzelésük van azt illetően, hogy mit szeretnének kapni, és ezek a kívánságok a leggyakrabban praktikusak, vagy pedig ők maguk sem sejtik, hogy minek örülnének. Az viszont biztos, hogy ők még nem néznek ránk értetlenül, ha azt hallják, hogy butella, hiszen tudják, hogy az egy ital, pontosabban bor vagy pálinka tárolására szolgáló palackfajta. Úgy gondoljuk, hogy ez a vidám, színes zománcfestéssel díszített, ón kupakos, fúvott példány elnyerné a tetszésüket.

Ajándék az édesanyáknak

Az anyukákat a legtöbben olyan szép dolgokkal szeretjük megörvendeztetni, amelyet szívesen nézegetnek, viselnek. Az üveg azért lehetnek népszerű választás, mert a belőle készült tárgyak finomak és kellemes színekben készülhetnek. Az ékszert szerető hölgyeknek ezért üveggyöngyökből álló láncot ajánlunk, amelyet az olvasztott arany füstlemez díszítés, valamint a merész színkombináció tesz különösen izgalmassá.

Az ékszereket kevésbé kedvelő édesanyáknak egy almát formázó, áttetsző muranói levélnehezéket választottunk.

Ajándék az édesapáknak

A bölcs családfőknek a Kossuth-díjas szobrászművész, Melocco Miklós alkotását ajánljuk, a Számoló Szókratész patinázott bronz kisplasztikát. Az ókori görög filozófus alakja különösen jól mutatna a dolgozószobában, az íróasztalon. A 83 éves Melocco Miklós munkáival többek között a köztereinken találkozhatunk.

Ajándék a testvéreknek

Játékos és vidám meglepetést kerestünk, és meg is találtuk a muranói asztaldísz formájában, amely egy akváriumot mintáz. Az áttetsző, házikó formájú akváriumban három piros halacska úszkál. Könyvespolc vagy dohányzóasztal díszeként is megállja a helyét, kis mérete ellenére garantáltan nem marad észrevétlen, hiszen annyira kedves darab. Nincs más dolgunk, mint meggyőzni magunkat arról, hogy nem megtartani, hanem elajándékozni szeretnénk.

+1 ötlet, ha már csak valami apróság hiányzik

Nem tudunk szó nélkül elmenni ezek mellett a bájos, üvegből készült cukorkák mellett. Színesek, és a belsejükben lévő, olvasztott aranyfüstlemez miatt fénylenek, így egyszerre ünnepélyesek és vidámak. Mivel egyszerre 23 darabot kaphatunk belőlük, ezért több felhasználást is javasolnánk. Egyrészt az ünnepi asztalon is el tudjuk képzelni őket, játékos összevisszaságban elrendezve, vagy minden meghívott tányérjába téve 1-1 darabot. Másrészt az ajándékcsomagokra ráhelyezve egyet-egyet is igazán jól mutatnának.

Reméljük, hogy a fenti válogatással sikerült ötleteket adnunk, mindenkinek további jó készülődést kívánunk!Szerző: műtárgy.com