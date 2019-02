Aukción vásárolt Van Dyck-festményt a Szépművészeti Múzeum

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Anthonis Van Dyck: Stuart Mária Henrietta uralkodói portréja, 1641

Anthonis Van Dyck a 17. században alkotó flamand művész. Rubens tanítványa és segítőtársa, majd I. Károly angol király udvari portréfestője volt. Korának kimagasló tehetségű alkotója. A Szépművészeti Múzeum gyűjteményében eddig két, ifjúkori műve, az Evangélista Szent János és a Házaspár képmása szerepelt. A most megvásárolt festmény 1641-ben, a művész halálának évében készült. I. Károly lányát, Stuart Mária Henrietta hercegnőt ábrázolja. A nagyméretű (158x108 cm) mű egy esküvői portré. I. Károly legidősebb lányát II. Vilmos orániai hercegnek szánta, a két ország közötti szövetség megerősítésének céljából. A frigy alkalmából több portrét is rendelt a festőtől. 1941-ben Mária Henrietta kilenc, Vilmos pedig tizennégy éves volt. A hercegnő a festményen jegygyűrűt és a férjétől a házasságkötést követő napon kapott gyémántbrosst visel.A képet a Christie's az egyik legfontosabb európai uralkodói portréként határozta meg.A festményt a vásárlás alkalmára megrendezett kamarakiállításon tekintheti meg a közönség, majd az októberben nyitó Rubens és a flamand barokk című kiállításon is látható lesz.Forrás: MTI, Szépművészeti Múzeum, Christie's