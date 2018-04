Beverly Hillsben elárverezték Gábor Zsazsa hagyatékát

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Április 14-én néhány magyar gyűjtő is figyelemmel kísérte a dallasi központú Heritage Auctions Beverly Hills-i árverését. Nem véletlenül: a vegyes profilú és például a híres emberekhez köthető berendezési- és emléktárgyak, dokumentumok aukcionálásában vezető pozíciót kiharcolt ház ezen a napon Gábor Zsazsa hagyatékát árverezte, benne jónéhány magyar vonatkozású műalkotással és használati tárggyal. A 480 tétel - műfaját, minőségét és árfekvését tekintve - legalább annyira változatos volt, mint a filmszerepei mellett viharos magánéletével is folyamatosan a figyelem középpontjában állt díva élete. A többnyire őt vagy családtagjait megörökítő festmények, bútorok, dísztárgyak, ékszerek, cipők, ruhák sokat elárulnak egykori tulajdonosukról. Értékes tárgyak keveredtek olyanokkal, melyeknek legfeljebb érzelmi értéke lehetett; a külcsín szemmel láthatóan fontosabb volt Gábor Zsazsa számára, mint a belbecs. A tételek alapján még kapcsolatrendszere is feltérképezhető, hiszen a kalapács alá került dokumentumok sok ismert politikussal és művésszel való levelezését is tartalmazzák. A hírek szerint az árverés a 2016 végén csaknem száz éves korában elhunyt művésznő végakaratát teljesítette be. Az ő kívánsága volt, hogy a hozzá évtizedeken keresztül hűséges rajongók hozzájuthassanak az emlékét őrző tárgyakhoz. A rajongók többsége számára egyébként nem is maga az árverés, hanem az aukciós kiállítás jelentette a nagyobb élményt, hiszen erre Gábor Zsazsa Bel Air-i villájában került sor, ahová így most bárki beléphetett - ezrek éltek is a lehetőséggel.

Fried Pál: Zsa Zsa portréja anyjával, Jolie-val és testvéreivel, Évával és Magdával. 1950-es - 60-as évek, olaj, vászon, 99 x 160 cm, a Heritage Auctions jóvoltából

Nem várt sikerrel zárult maga az árverés is: a 900 ezer dolláros összforgalom csaknem háromszorosa lett a vártnak, de ez a szám azt is jelzi, hogy igazán kiemelkedő egyedi értékű tárgyak nem voltak a tételek között. A legmagasabb áron, 45 ezer dollárért Margaret Keane-nek a díváról készített portréja kelt el; a most 91. évét taposó festőnő hatalmas szemeket meresztő nők és gyermekek portréival tett szert viszonylagos ismertségre, de nem tartozik az amerikai festészet jelentős alkotói közé. Taksájának többszöröséért kelt el néhány ékszer és egy ötrészes, régi Louis Vuitton utazótáska-készlet is - utóbbiért a 2 ezres becsértékkel szemben 27.500 dollárt adtak. Számunkra persze érdekesebbek a magyar vonatkozású tételek, melyek közül a herendi dísztárgyak és étkészlet-darabok, illetve a Gáborral közeli kapcsolatot ápoló Fried Pál festményei érdemelnek említést. Friedtől 11 tétel került kalapács alá, s közülük a Gábort családjának nőtagjaival ábrázoló olajkép a művész számára új árverési rekordot jelentő áron, jutalékkal együtt 9.350 dollárért cserélt gazdát. Összes további munkája is elkelt, az árak 1.000-7.500 dollár között mozogtak. Vértes Marcelltől három, Gábor Zsuzsa ugyancsak színésznő testvérét, Évát megörökítő portréra lehetett licitálni, a rajzért ezer, a festményekért 4-5 ezer dollárt adtak. Az aukciókon csak ritkán felbukkanó Kömpöczy Balogh Endre két portréja a színésznő anyjáról 3.500, illetve 1.375, míg Viski János jellegzetes pusztai lovasjelenete 1.500 dollárért cserélt gazdát. A herendi porcelánokért többnyire néhányszáz, illetve 1-2 ezer dollárt adtak, a legjobb árat az egy tételben kalapács alá vitt négy állatfigura érte el 6.875 dollárral.

Ötrészes Louis Vuitton Classic utazótáska-készlet. A Heritage Auctions jóvoltából

