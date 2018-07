Elképesztőt menetelt idén a műtárgypiac

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A világ három vezető aukciósháza, a Sotheby's, a Christie's és a Phillips együttesen 6,95 milliárd dolláros forgalmat bonyolított le az idei év első felében, ami 21,6 %-kal több mint a 2017 első félévi forgalmuk. Ez a növekedés azonban nem egyenlően oszlott el az elmúlt fél évben. Az első negyedév csak 6,5 %-os növekedést hozott ezeknek az aukciósházaknak, míg a második negyedév igazi szárnyalást jelentett: 27 %-kal: 5,32 milliárd dollárra ugrott meg a negyedéves fogalmuk, ami 2017 második negyedévében csak 4,19 milliárd dollár volt.A három nagy aukciósház közül a feltörekvő legkisebb, a Phillips könyvelhette el a legnagyobb növekedést, forgalma 59 %-kal bővült. A teljes 21 %-os növekedésből a Christie's is profitálni tudott, míg vesztese leginkább a Sotheby's lett, mivel a

A három vezető aukciósház forgalma 2018 és 2017 első félévében. Forrás: ArtTactic

Akkor is érdekes adatokra bukkanhatunk, ha az árverések helyszínei szerint figyeljük a tendenciákat. Míg az elmúlt évek az ázsiai aukciók felfutásáról szóltak, az idei év első félévében a New York-i aukciók könyvelhettek el egy 37,3 %-os növekedést. Ebben jelentős szerepet játszhatott az is, hogy májusban a Christie's New Yorkban vitte árverésre Peggy és David Rockefeller gyűjteményét. Ennek a nagyszabású aukciónak köszönhető az is, hogy - a gyűjtemény jellegéből adódóan - a modern és impresszionista művészet piaci szegmense visszavette a vezetést a háború utáni és kortárs művészet szegmensétől.

A műtárgypiaci szegmensek forgalma 2018 első felében a három vezető aukciósháznál. Forrás: ArtTactic

A Christie's ennek az aukciónak (ami önmagában mintegy 800 millió dolláros forgalmat jelentett) köszönhetően történetének legerősebb féléves forgalmát könyvelhette el idén, ami 26 %-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az aukciósház platformjai közül az online eladások növekedtek a legdinamikusabban (40 %-kal), ezt követték a privát eladások (32%-kal), de még a tradicionális aukciók is 20 %-os növekedést értek el. Persze ehhez kellett az is, hogy a tavalyi 81 %-hoz képest idén a licitre bocsátott tételek 84 %-a keljen el.A Christie's-nél ezt a sikert az elmúlt évek céges átalakításának tudják be, mely során bezárták az egyik londoni árverési termüket, hogy az olcsóbb tételekre is a King Street-i főhadiszálláson lehessen licitálni, és igyekeznek kerülni a túlárazott kikiáltási árakat is. A cégnél külön sikernek élik meg, hogy a forgalom negyede ázsiai vevőkhöz kötődik. A nagy vetélytárs, a most rosszabbul járó Sotheby's első féléves adatai augusztus 6-ra várhatóak.Annak, akit pedig specifikusan az online műtárgypiac 2018-as trendjei érdekelnek, érdemes egy pillantást vetnie az Invaluable számaira. A négyezer eladót képviselő online műtárgyhirdetési platform tavaly december után idén tavasszal újabb forgalmi rekordot ért el, mivel körülbelül 50.000 műtárgy adásvételt bonyolítottak le rajta keresztül.

Az Invaluable forgalma időben. Forrás: Invaluable

Emellett adataikban az is szépen kirajzolódik a nem képzőművészeti alkotások (bútorok, szőnyegek stb.) is nagy számban cserélnek gazdát a platformon keresztül.

Az Invaluable forgalma szegmensek szerint. Forrás: Invaluable

Szerző: műtárgy.com