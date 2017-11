Emlékérmén a Kossuth tér

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az érme által megörökített budapesti Kossuth teret, mint a magyar történelem fontos színhelyét, az Országgyűlés 2012. január 1-jei hatállyal egyedüliként kiemelt nemzeti emlékhelynek nyilvánította. A most kibocsátott emlékérme egy sorozatba illeszkedik, mely 2014-ben a Nemzeti Örökség Intézetének kezdeményezésére indult és a hazai nemzeti emlékhelyeket örökíti meg. Az itt bemutatott, a Magyar Pénzverő Zrt. által vert és forgalmazott érme a Somogyvár-Kupavár, Mohács és a Rákoskeresztúri Újköztemető nemzeti emlékhelye után ennek a sorozatnak a negyedik tagja.A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott 2000 forintos színesfém emlékérme előlapjának fő motívumaként az Országház főbejáratát "őrző" kőoroszlánok egyike jelenik meg oldalról ábrázolva, háttérben a nemzeti zászló. A hátlapon a középmezőben a Kossuth tér perspektivikus képe látható, a kiemelt nemzeti emlékhely emblematikus épületeivel. Az alsó körirat felett középen a nemzeti emlékhelyek logója, a felirat végénél, a központi motívumba rejtve az érmét tervező Tóth Zoltán mesterjegye látható. Tóth Zoltán nevéhez számos kiváló emlékérme kötődik, mint például a 100 éves a Magyar Cserkészszövetség, vagy épp a Szent Márton születésének 1700. évfordulója kibocsátott emlékérme.

Az emlékérme előlapja az Országház kőoroszlánjával

Az emlékérme hátlapját az Országház épülete dominálja, ami nem meglepő, hiszen az épület alapterülete közel 18 000 négyzetméter. A teret meghatározó hatalmas épület, a törvényhozásnak helyet adó Országház előtt rendezik a legtöbb állami megemlékezést és ünnepséget. A tér a politikai tömegrendezvények gyakori helyszíne, mivel a Kossuth teret a törvényhozásban betöltött jelentősége révén a magyar politika szimbolikájában a magyar államisággal azonosítják. Habár az egykori Tömő tér korábban is köztér volt, a mai Kossuth tér egyértelműen az Országház megépítését követően jött létre. A kiegyezés után a magyar politikai elit fontos célja volt, hogy az országgyűlés állandó, minden igényt kielégítő, reprezentatív épületet kapjon, amely méltó a világvárossá fejlődő fővároshoz. Ekkor ugyanis a képviselőház a Főherceg Sándor (ma Bródy Sándor) utcában, a főrendiház pedig a Nemzeti Múzeum dísztermében ülésezett. 1880-ban törvénybe iktatták az Országház megépítését.

Az emlékérme hátlapja a Kossuth tér látképével

Névérték: 2000 Forint

Minőség: bronzpatinázott

Anyag & finomság: Cu90Zn10

Összsúly: 18,4 g

Verhető: 5000 db

Átmérő: 37 mm

Perem: recés

Kibocsátás napja: 2017. november 30.

Tervező: TÓTH Zoltán

A kormányzat nem csupán hivatali épületnek szánta az Országházat, hanem az ezeréves magyar államiság és az "ősi alkotmány" mementójának is, ezért előírták, hogy a terveknek historizáló stílusúaknak kell lenniük. A győztes pályázó, Steindl Imre tervének neogótikus formaelemei az angol parlamentre utaltak, mely nem sokkal korábban, 1840 és 1870 között épült (újra) Charles Barry építész tervei alapján neogótikus stílusban. Ez a párhuzam esztétikai értékein túlmenően azért is hathatott a döntnökökre, mert a korabeli magyar politikusok gyakran hasonlították a magyar parlamentarizmust és alkotmányt az angolhoz. A tervek átdolgozása után, 1888-ban fogadták el az Országház végleges változatát. A teret 1898-ban Országház térre nevezték át, az épület 1904-ben készült el, habár a képviselőház már két évvel korábban ide költözött. Az építkezést is vezető tervező, Steindl már nem érhette meg főműve elkészültét, 1902-ben elhunyt. A Duna-parti Országház Budapest képét döntően meghatározó, ikonikus épületté vált, melyet 2011-ben a Világörökség részének is választottak.Az érme technikai adatai: