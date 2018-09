Fényűző szecessziós kiállítással nyílt újra a Ráth György-villa

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az újranyitott kétszintes villa miközben bemutatja Ráthék otthonát, rendkívüli műgyűjteményét, két tárlatnak is otthont ad. Az egyik A mi szecessziónk, a másik pedig az Artista stúdió időszaki kiállítása, a Körforgásban. A villában nem csak az Iparművészeti Múzeum kollekciójának darabjai vannak kiállítva, további köz-, illetve magángyűjteményekből érkeztek a rendkívül értékes és míves műalkotások. A földszinten a francia, az osztrák és a brit szecessziós művészetből kaphatunk ízelítőt, valamint megtekinthetjük Ráth György képtárát, egy szecessziós fogadószobát és egy ebédlőt, amely több elemében a Rippl-Rónai József által tervezett Andrássy-ebédlőre emlékeztet, a falon például egymás mellett sorakoznak a Zsolnay gyárban a gróf étkezőjéhez készített jól ismert tányérok.

Az emeleten látványtér fogadja a látogatókat. A vitrinekben a szecessziós kerámia- és üvegművészet színe-java. Többek között Gallé, Daum, Tiffany, Lalique, Sovánka és Zsolnay tárgyakban gyönyörködhetünk. Ráth Györgyék impozáns ebédlőjének rekonstrukciója is az emeleten található, Schikedanz Albert tervezte súlyos fabútorokkal. Külön kis szobát kapott fent a magyaros szecesszió, valamint a kelet vonzásában készült művek tárlata, utóbbiból felhívnánk a figyelmet a Bugatti bútorokra.Az időszaki kiállításon kortárs dizájnerek a múzeumi gyűjtemény általuk választott darabjaira reflektálnak, a tervek szerint így újabb és újabb tárgyakat tekinthet meg a közönség, míg az Iparművészeti rekonstrukciós munkálatai zajlanak. Innen ered tehát a Körforgásban cím. Jelenleg egyébként az Artista stúdió tagjai alkotta öltözékeket láthatjuk, amelyeket porceláncsészék ihlettek. Nem csak az időszaki kiállításon találkozhatunk kortárs műtárgyakkal, Pattantyus Gergely és Smetana Ágnes üvegművészek munkái a villa több pontján megtalálhatóak, azonban egyáltalán nem ütnek el a környezettől.

A nagyvonalú enteriőröket Somlai Tibor formatervező-belsőépítész tervezte, akinek a figyelme láthatóan a legapróbb részletekre is kiterjedt. Tulajdonképpen ettől is olyan élvezetes felfedezni a villát, hiszen több teremben valóban olyan érzésünk lehet, hogy egy nagypolgári otthonban járunk, ahol a berendezési tárgyak mintázata, színei felbukkannak a szőnyegeken és a tapétákon is, és ahol minden apró részlet a szépségről tanúskodik. Ezt a hatást segíti az is, hogy a falakon a tárgyak mellett nincsenek tárgyfeliratok, egy könyv formátumú műtárgyjegyzékkel azonosíthatjuk be azokat.

A felújított Ráth György-villát ajánljuk mindenkinek, akinek hiányzik az Iparművészeti Múzeum, szereti a szecessziót, érdeklődik a századfordulós bútor-, üveg- és kerámiaművészet iránt vagy szeretné megtapasztalni, hogy milyen lehet egy fényűző otthon falai között sétálni.Szerző: műtárgy.com