Föld és ég közötti történetek

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Földi Péter festőművész életműve egyedi hangvételű, jellegzetes motívumokból épül fel. Elképzelt lényeit és történeteit közvetlen környezetéből hívja életre. Somoskőújfalu a Földi-mitológia bázisa, ahonnan szimbólumokban beszélő, látszólag egyszerű falusi jelenetek mögé bújtatott vibráló színű, meseszerű történetek kerülnek a vásznakra. A Kossuth- és Prima Primissima díjas alkotó sajátos stílusa és formanyelve bár kapcsolódik a figuratívfestészet hagyományához, mégsem tagozódik be egyik hagyományos irányzat vonulatába sem. Saját hangvételének kibontakoztatása határtalan szabadságot biztosít számára. Témái néphagyományokhoz, hit- és mesevilághoz kapcsolódnak. A tradíciókhoz való erős kötődés fundamentális hangsúlyt kap művein. Kifejezésmódja a törzsi és naiv művészethez áll közel, valamint a gyermekrajzok kötetlenségeit hordozza magán. Ezek a jegyek önazonos, őszinte megnyilvánulást tesznek lehetővé számára.

Földi Péter saját környezetének mindennapi rezdüléseit műveiben olyan módon ragadja ki, hogy a legegyszerűbb helyzetek jelentését földön túli magasságokba képes emeli. Technikájával erre erősít rá a szokatlan nézőpontok alkalmazásával, melyek segítségével a nézőt is kiemeli hétköznapi valóságából. A túlzó társadalmi kötelékekből visszazökkent bennünket a természeti világba. Kompozíciós szerkesztésmódjának visszatérő motívuma az emberiség egyik legrégebbi, egyetemes jelképe a kör, mellyel szintén ősi kultúrákat idéz meg, jelentésével pedig a teljességre, kiteljesedésre utal. Teremtett univerzumának kiapadhatatlan ihlető forrása a falusi élet, a mezőgazdaság, az ember állatokkal és növényekkel való kapcsolata. De némi irónia és kritikai él is megpendül közvetített valóságábrázolásaiban.2018. november 30-tól a Műcsarnok nagy kiállítóterei fogadják be Földi Péter gazdag életművét, melyekben a kurátor, Rockenbauer Zoltán a sarokpontokat emelte ki. A festőművésznek ez az első olyan áttekintő jellegű tárlata ebben az intézményben, melyben a korai művektől indulva kirajzolódnak a művész kibontakozásának útjai, de a hangsúly az utóbbi húsz év alkotásaira kerül. Ez utóbbiak jellemzően nagyméretű vásznak, melyek léptékében az alkotó leginkább meg tudja valósítani jelentős képtémáit. Az említett olajfestmények mellett olyan bronz szobrokat is láthatunk, melyek az ábrázolt, visszatérő figuráit kiemelik a térbe, így lehetőséget biztosít egy másfajta nézőpont kialakítására.A kiállítás Földi Péter egészen egyedi művészi világának látványos és tartalmas bemutatását ígéri.Helyszín és időpont: Műcsarnok, 2018. november 30. - 2019. január 20.További információ itt található.Szerző: Műtárgy.com