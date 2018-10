Fotográfia, hálózatkutatás és online műtárgyvásárlás - mutatjuk az Art Market Budapest legizgalmasabb szakmai programjait

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Kép: Art Photo Budapest 2017 (fotó: Fanni Hermán)

Október 11. csütörtök

Október 12. péntek

Október 13. szombat

Október 14. vasárnap

Csütörtökön számos érdekes programon vehetünk részt az Inside Art teremben. Kiemelnénk a 13:30-tól kezdődő filmvetítést, amely során a Bánki Ákos rendezte Tiltott absztraktok című dokumentumfilmet tekinthetjük meg. A filmben többek között olyan művészek működtek közre, mint Bak Imre, Fajó János és Keserü Ilona.Szintén nagy érdeklődésre tarthat számot a 15 órakor kezdődő, A művészeti vásárok jelene és jövője című beszélgetés, amelyet Dr. Gereben Katalin művészettörténész, az Equilor Fine Art ügyvezetője vezet. A beszélgetés résztvevői Alexis Hubshman, a SCOPE alapító igazgatója (New York), Frank Lasry, az MCH Messe Basel (Art Basel) vezérigazgatója, Ledényi Attila az Art Market Budapest alapító-igazgatója, Kamiar Maleki, a Contemporary Istanbul igazgatója és Sophie Neuendorf, az Artnet stratégiai partnerkapcsolatokért felelős alelnöke (New York). A beszélgetés során szóba kerül a művészeti vásárok szemléletformáló, új közönséget is megszólító szerepe, a regionális vásárok körül kibontakozó szakmai vita, valamint felmerül a kérdés, hogy nem fenyegeti-e a túlkínálat kockázata az egyre elterjedtebb művészeti vásárokat.A nap egyik legizgalmasabb eseményének ígérkezik az ismert hálózatkutató, Barabási-Albert László 17:30-kor kezdődő, Számszerűsíthető és megjósolható-e a siker a művészetben című előadása, amely egy nagyszabású globális kutatás eredményeire támaszkodik.Nagyon fontos és aktuális témával foglalkozik a 17 órakor kezdődő Vajon egy nap mind online fogunk műalkotásokat vásárolni? című beszélgetés. A résztvevők Marina Alvitr, az Alvitr Galéria alapító-igazgatója (Yekaterinburg), Francesco Bellanca, a Feral Horses igazgatója (London), Carlos Urroz, az ARCOmadrid nemzetközi képzőművészeti vásár igazgatója és Sureyya Wille, az Artsy kulturális partnerkapcsolati igazgatója (London). A beszélgetést Kollmann Szilvia közgazdász-művészettörténész, a műtárgy.com ügyvezetője moderálja. A résztvevők megvitatják, hogy hogyan befolyásolja a műtárgyvásárlási szokásokat az internet világának egyre hangsúlyosabb térhódítása, valamint azok az Y-generációs gyűjtők, akik már magabiztosan mozognak az online közegben.Szombaton két programot is ajánlanánk a fotográfia szerelmeseinek. 11 órától Architektonikus organizmus - építészet és fotográfia címmel tart előadást Robitz Anikó fotóművész, 15 órától pedig Václáv Macek, a Central European House of Photography igazgatója tart könyvbemutatót (Az európai fotográfia története 1900-200 között).Vasárnap is folytatódik a fotó tematika. Déltől Imaginizmus címmel tart előadást Thomas Hodges, londoni fotóművész. 15 órától Mia Fineman, a Metropolitan Museum of Art kurátora avat be minket a Metropolitan Múzeum fotógyűjtésébe. Az egyre népszerűbb befektetéssé váló fotográfiával foglalkozik a 16 órától kezdődő, Fotógyűjtés: maradandó divat, megfontolásra méltó befektetés című beszélgetés is, Howard Greenberg, a Howard Greenberg Gallery tulajdonos-igazgatója (New York), Nemes Judit műgyűjtő (Budapest)Alex Nyerges, a Virginiai Museum of Fine Arts igazgatója (Richmond), Cécile Schall, a Fotofever igazgatója (Párizs) és Katerina Vasileva, a Kate Vass Galéria alapítója (Zürich) részvételével. A beszélgetést Horányi Attila, művészettörténész, esztéta, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Elméleti Intézetének egyetemi docense vezeti.A programról további információkat itt talál. A programok ingyenesek, a szakmai előadásokra és panelbeszélgetésekre itt lehet regisztrálni.