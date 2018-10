Híres karórák a mindennapokra

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az analóg órák piacának virágzása a digitális világban kétségkívül annak is köszönhető, hogy az óra többet jelent, mint egy funkcionális tárgy. Az órák legalább annyira státuszszimbólumok, divatos kiegészítők és a műgyűjtemények becses darabjai is lehetnek.Összeállításunkban olyan karórákat mutatunk be, amelyek nem csak a szerkezeti újítások, funkciók vagy különleges dizájnjuk, hanem híres rajongójuk miatt lettek népszerűek. Ezek a karórák mind licitálhatóak lesznek a következő hetek hazai aukcióin.Milyen óra illene jobban az MI6 kötelékébe tartozó James Bondhoz, mint az Omega Seamaster? A 007-es ügynök 1995 óta viseli az ikonikus karórát, sőt, néha még ki is javítja a mozivásznon azokat, akik Rolexnek nézik az óráját. Kell ennél jobb reklám?

A Panerai óráit is a katonai felhasználás tette ismertté, mivel egyes modelljeit az Olasz Haditengerészet is használta, ezek főleg víz alatti bevetésekhez készültek. Innen jön a jellegzetes búváróra dizájn is. Hollywoodba Sylvester Stallone vezette be a márkát, aki az 1996-oss Daylight - Alagút a halálba című filmjére való készülés közben szeretett bele a sportos, mégis letisztult Panerai Radiomirba.

Az Audemars Piquet órakészítő cég legismertebb darabja a Royal Oak. A Gérald Genta által tervezett modellt tartják az első luxus sportórának. A Royal Oak a francia filmsztárnak, Alain Delonnak köszönhetően lett világhírű, aki több filmjében is viselte saját óráját. Amikor 2012-ben elárverezték Delon 100 darabot számláló óragyűjteményét, az ő saját Royal Oakja majdnem 70.000 euróért (több mint 20 millió forintért) kelt el.

Az Omega egyik csúcsdarabja, a Speedmaster Moonwatch hasonló pályaívet járt be, mint sok más óra a technológiai innovációtól a popkulturális népszerűségig. Ez volt az első óra, amely eljutott a Holdra 1969-ben, amikor Neil Armstrong és Buzz Aldrin kiléptek az Apollo-11-ből. Így a Moonwatch esetében egy technológiai ugrás vált világhírűvé, amit a napokban bemutatott Az első ember című film is jól szemléltet.

Az Admiral's Cup évtizedeken át Anglia legrangosabb vitorlásversenye volt, amelyen egyszer még Edward Heath egykori brit miniszterelnök csapata is győzni tudott. Bár a versenyt 2003 óta már nem rendezik meg, de a Corum Admiral's Cup modelljét olyan hírességek is hordják, mint Clarence Seedorf, az egyetlen focista, aki három különböző csapattal is nyert Bajnokok Ligáját.

Bár egy híresség sem hordja mindig ugyanazt az órát, mégsem véletlenül szokták Tom Cruise-t és a Cartier-t együtt emlegetni. Cruise nem csak a Cartier Santos 100 karórát viseli gyakran, hanem a márka egyik ismert napszemüvegét is.