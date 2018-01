Hobó, Bizottság, Neurotic: az 1980-as évek legjobb zenei plakátjaira lehet licitálni

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Műkereskedelmi szempontból a plakátoknak nagy előnye az is, hogy különösen jó választást jelenthetnek a kezdő gyűjtőknek, hiszen ezekre már akár pár ezer forintért is lehet licitálni, így nem kell nagyobb kezdőtőke vagy kockázatvállalás sem hozzá. Az alábbiakban hat olyan plakátot mutatunk be, melyek mind elérhetőek lesznek a következő hetek hazai árverésein.A Biztosság az 1980-as évek első felének legfontosabb magyar alternatív zenekara volt, ez a plakát pedig az együttes utolsó turnéjára készült. A banda, amit többek közt feLugossy László, Wahorn András és ef Zámbó István csinált, történetére 2011-ben a Műcsarnokban egy kiállítás is emlékezett.

Az 1980-as években nagy divatja volt a korabeli alternatív és new wave zenészeket is bemutató filmeknek. Ennek egy ékes példája az 1981-es Kopaszkutya, melynek legfontosabb szerepeit Schuszter Lóránt, Hobó és Deák Bill Gyula játszotta.

Kopaszkutya 1981 magyar Szomjas György A2

Xantus János filmje, a Rock térítő eredetileg a Neurotic együttesről akart szólni, azonban az élet közbeszólt: az együttes frontembere, Pajor Tamás épp a forgatás ideje alatt tért meg, így a film azt dolgozza fel, hogy hogyan lesz egy alternatív sztárból Pajor egy gyülekezet hívő tagja.

Az Art Deco egy különleges együttese volt az 1980-as évek budapesti szcénájának, ami elsősorban ipari zajzenét játszott. Az együttes plakátjai, melyeket Soós György készített, pedig legalább olyan izgalmasnak számítanak, mint a zenéjük.

Akit a külföldi zenészek magyarországi plakátjai érdekelnek annak, izgalmas lehet Alice Cooper 1970-es évekbeli budapesti koncertjének posztere. Cooper az 1970-es évek elején lett sztár, elsősorban nem is zenéjének, hanem különleges, sokszor provokatív színpadi show-inak köszönhetően.

Alice Cooper Show 1976 magyar Alapfy András (graf.) 490 × 490 mm

Akit pedig zavar a sok zaj és zene, annak szól ez az 1972-es propagandaplakát, ami ki tudja milyen sikerrel, de csendre próbálta inteni az embereket.

