Kezdődik az aukciós csúcsszezon

A sort két fiatal, kortársakra szakosodott árverőház, aés anyitja. Előbbi május 6-án ötödször árverez, a kínálatban ezúttal is a XX. század második felében született művek szerepelnek. A magyar neoavantgárd egyik kiemelkedő alakja, Erdély Miklós művei csak elvétve bukkannak fel aukciókon, ezúttal viszont kalapács alá kerül egy kései papíralapú munkája, a Guruló színház, amire 1,8 millió forinton indul a licit. Az irányzat másik jelentős mestere, Tót Endre 1,6 millión kezdő munkáját témája is különlegessé teszi, az 1965-ös olajkép ugyanis az idén elhunyt pályatársat, Hencze Tamást ábrázolja. Hencze szobor formájában is megjelenik: aluminiumból készült portréjának alkotója Vilt Tibor, a kikiáltási ár 800 ezer forint. Erdély Miklós két nappal később a Dobossy Aukciósháznál is szerepel egy ugyancsak kései munkával, ami itt 1,6 milliós kezdőárat kapott - a második legmagasabbat El Kazovszkij kétmillión kezdő őrangyal-ikrei után. Rajtuk kívül többek között Jovián György, Jovánovics György, Perneczky Géza és Maurer Dóra munkáira is lehet majd licitálni.május 9-én lép legközelebb színre, a vegyes műfajú kínálatban XX. századi és kortárs festmények és grafikák mellett ezúttal többek között szőnyegek is szerepelnek. A teljes anyag itt tekinthető meg.Május 12-én az 57. árverésénél tartó debrecenikövetkezik. Itt XIX. századi festmények, Mészöly Géza és Telepy Károly munkái lehetnek az aukció sztárjai - induló áruk 1,8 millió, illetve 950 ezer forint. Az ezüstök, bútorok és kerámiák mellett különlegességnek számít egy régi, 14 karátos arany színházi táska, amihez legkevesebb 1,15 millió forintért lehet hozzájutni.

Czigány Dezső 34 millió forinton induló csendélete a Kieselbach Galéria árverésének sztártétele lehet

május 13-i aukciójának vezető tétele Czigány Dezső Csendélet szoborral, virággal és almákkal című olajképe az 1910-es évek első feléből, ami 34 millión kezdve 40-60 millió közötti becsértékkel várja a liciteket. Az utóbbi 30 évben csak negyedszer fordul elő, hogy a mindössze 29 festményt hátrahagyott Galimberti Sándor egyik munkájára nyilvános aukción lehet licitálni. Az 1908-as Kilátás Nagybányára évszázados rejtőzködés után bukkant újra fel és 28 millió forintról indítják; becsértékének felső határát a galéria 80 millió forintban állapította meg. Az árverés további nagybányai slágerképe lehet Ziffer Sándor 22 millióról induló 1908-as olajfestménye. Nem hiányoznak a kínálatból a hazai aukciók állandó kedvelt szereplői, így többek között Koszta, Rippl-Rónai, Vaszary, Czóbel, Kádár, Scheiber és Márffy munkái és ezúttal a megszokottnál gazdagabb lesz a kortárs választék is, amit többek között Lakner László, Váli Dezső és Fehér László neve fémjelez. Figyelemreméltó a fotóanyag is, amiben Martin Munkácsitól Balla Demeterig és Friedmann Endréig már klasszikusnak számító és kortárs mesterek egyaránt szerepelnek. Az árverés anyaga itt nézhető meg.egy nappal későbbi árverése sztárjának egy olyan Kádár Béla-festmény ígérkezik, ami még sose volt látható Magyarországon; a Zenészek 1928-ban Amerikában készült és mostanáig ott is maradt, többek között az olajmágnás J. Paul Getty harmadik feleségének tulajdonában. A licit 40 millióról indulhat, a becsérték 80-100 millió forint. Hosszú évtizedek után tér vissza Magyarországra Vaszary János kései virágcsendélete is, ami a művész csaknem tucatnyi más, az árverésen ugyancsak szereplő munkájával a világhírű operaénekes, Ernster Dezső kollekciójában volt és most 24 milló forinton kezdve lesz megszerezhető. A szokás szerint gazdag nagybányai anyagból Boromisza Tibor Nyíres ősszel, és Perlrott-Csaba Vilmos Őszi utca Nagybányán című műve emelkedik ki; mindkettő 20 millió forintról várja a liciteket. Ugyanennyi az induló ára Czigány Dezső 1912 körül készült Fehér csendéletének. A szokásosnál itt is gazdagabb a XXI. századba átnyúló életművű, részben napjainkban is aktív művészek - többek között El Kazovszkij, Nádler István, Deim Pál, Halász Károly, Kismányoky Károly, Maurer Dóra és Fehér László munkáinak választéka. A teljes anyag itt tekinthető meg.

Kádár Béla Zenészek című nagyméretű temperájára 40 millió forintról indulva a Virág Judit Galéria árverésén lehet licitálni

tavaszi aukciójának első napján, május 15-én ékszerekre és ezüst műtárgyakra lehet licitálni. A gazdag kínálatból kiemelkedik a XVII. század első feléből származó, aranyból és ezüstből készült, gazdag zománcdíszítésű húsvéti ostyatartó, amely egykor a Habsburg-család tulajdonában volt, s most legkevesebb 10 millió forintért lesz megszerezhető. Nagy licitcsata várható egy 2,4 milliós áron induló, XVIII. század végi augsburgi tűzaranyozott ezüst levesestálért is, ami valaha a Zichy-családé volt. Az ékszerkínálat csúcsdarabjai egy 4 karátos briliánssal ékített gyűrű, illetve egy 4,24 karátos brillel ékített nyakék, mindkettőre 6,5 millió forinton kezdődhet a licit. A második nap kínálatában 16-án festmények, műtárgyak és porcelánok szerepelnek. Boromisza Tibor korai korszakának egyik remeke, az Út a nagybányai kispiacra 26 millióról indul, Paál László Hollandiában született tájképe pedig 18 millióról. Kvalitásos munkák képviselik többek között Czigány Dezső, Patkó Károly, Csók István, Bernáth Aurél, Fényes Adolf és Czimra Gyula munkásságát is. Érdemes odafigyelniük az aukcióra a kortárs gyűjtőknek is, hiszen a tételek között mások mellett Fajó János, Haraszty István, Fehér László, Bukta Imre és Méhes László művei is szerepelnek. A keleti gyűjteményből egy szamurájpáncél, a Zsolnay-anyagból pedig a Klein Ármin által tervezett 140 éves porcelánfajansz dísztányérok lehetnek a slágertételek. Az árverés teljes anyaga itt található.

A Habsburgok birtokában volt cibórium (ostyatartó) 10 millió forintos kikiáltási árral szerepel a BÁV árverésén

szerző: műtárgy.com