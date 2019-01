Kihagyhatatlan külföldi kiállítások 2019-ben

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Hockney - Van Gogh: The Joy of Nature

A Van Gogh Museum érdekes feladatra vállalkozott: márciusban nyíló tárlatán két roppant népszerű művész, Van Gogh és David Hockney munkáit teszi egymás mellé. Hockney-t általában a nagyméretű, úszómedencés képeiről ismerjük, most azonban a yorkshire-i tájképei játsszák majd a főszerepet.Van Gogh Museum, márc.1. - máj. 26.

David Hockney: The Arrival of the Spring in Woldgate, East Yorkshire, 2011 (forrás:Van Gogh Museum)

Leonardo da Vinci

A nagy mester halálának 500. évfordulóját számos rendezvény kíséri, az egyik a Louvre-ban megrendezésre kerülő, nagyszabású kiállítás. A párizsi múzeum gyűjteményében van a festő ismert munkásságának majdnem harmada, ezenkívül érkezik kép például II. Erzsébet gyűjteményéből is.Musée du Louvre, 2019. okt. 24. - 2020. febr. 24.

Leonardo da Vinci: Portrait de femme, dit la belle Ferroniére, 1490 (forrás: artnet)

Prehistory

A Centre Pompidou-ban májustól modern műalkotások és a paleolitikumból, illetve a neolitikumból származó tárgyak összehasonlítását végezheti el a látogató. Olyan művészek munkái lesznek kiállítva, mint Picasso, Miró, Cézanne, Klee, Giacometti, Max Ernst, Joseph Beuys és Louis Bourgeois.Centre Pompidou, máj. 8. - szept. 16.

Louis Bourgeois: Harmless Woman, 1969 (forrás: Centre Pompidou)

All the Rembrandts

A művész halálának 350. évfordulója alkalmából egy éven át tartó ünneplés részeként rendezi meg a Rijksmuseum azt a tárlatot, ahol a festő 22 festménye, 60 rajza és több mint 300 nyomata lesz kiállítva. Júliustól a múzeum látogatói élőben is követhetik az Éjjeli őrjárat restaurálását - a folyamatot online is közvetíti majd a Rijskmuseum. Október 11-étől pedig egy másik tárlaton nemzetközi kontextusba helyezik Rembrandt munkásságát, összevetve 17. századi spanyol műalkotásokkal, Velázquez alkotásaival.Rijksmuseum, febr. 15. - jún. 10.

Előkészítő vizsgálatok (forrás: Rijksmuseum)

Mark Rothko

Az absztrakt expresszionizmus mesterének szentelt tárlat miatt ismét érdemes lesz ellátogatni Bécsbe. A kiállítás szervezésében az amerikai festő gyermekei is részt vettek, így a családi gyűjtemény egyes darabjai is láthatók lesznek majd. A kiállításról itt írtunk.Kunsthistorisches Museum, márc. 12. - jún. 30.

(forrás: Frieze)

Koloman Moser - Universal Artist between Gustav Klimt and Josef Hoffmann

Bécsben maradva már látogatható a bécsi szecesszió kiemelkedő alakjának munkásságát bemutató kiállítás. A Wiener Werkstätte egyik alapító tagja több műfajban is maradandót alkotott, a Gesamtkunstwerk szellemében képző- és iparművészeti munkái is kivételes tehetségről árulkodnak. Klimt és Josef Hoffmann mellett fontos szerepet játszott Bécs művészeti megújulásában.MAK Exhibition Hall, 2018.12.19. - 2019. 04.22.

Moser-karosszék (forrás: MFAH)

Keith Haring

Haring festményei, rajzai és szobrai lesznek láthatók a Tate Liverpoolban. A munkák megvilágítják a 80-as évek New York-i miliőjét, videók, fotók teszik még árnyaltabbá a képet. A művész társadalmi és politikai kérdésekben - AIDS, homofóbia, rasszizmus - is hallatta a hangját, munkáit graffitik és a pop art inspirálták.Tate Liverpool, jún. 14. - nov. 10.

Keith Haring: Cím nélkül, 1983 (forrás: Tate)

Sofonisba Anguissola and Lavinia Fontana

Annak ellenére, hogy a 16. században a női művészek helyzete nem volt könnyű, Sofonisboa Anguissola, aki II. Fülöp király udvari festője volt és Lavinia Fontana, akit az első hivatásos női festőként tartanak számon, sikeres és keresett művészek voltak. Sofonisboa nemesi származású hölgyként nem kapott fizetséget a képeiért, míg Lavinia a családját támogatta bevételéből. A kiállítás a Prado bicentenáriumi ünnepségeinek része.Prado, 2019. okt. 22. - 2020. febr. 2.

Lavinia Fontana: Portrait of a Noblewoman, 1580 k. (forrás: artnet)

Bill Viola / Michelangelo

Michelangelo rajzai és Taddei Tondója együtt lesz bemutatva az amerikai videóművész, Bill Viola munkáival a londoni Royal Academy of Arts-ban. A párosítás megdöbbentő lehet, de mindkét alkotó a születés, élet és a halál nagy kérdéseivel foglalkozott.Royal Academy of Arts, jan. 29. - márc. 31.

(forrás: Aesthetic Magazine)

The Young Picasso - Blue and Rose Periods

A svájci Fondation Beyeler eddigi legnagyobb dobására vállalkozik, Picasso korai, a rózsaszín és kék korszakából származó mesterműveit állítja ki. A kiállítás kronologikus rendben mutatja be a művész spanyolországi és franciaországi utazásai során készített alkotásait.Fondation Beyeler, febr. 3. - máj. 26.

Pablo Picasso: Femme en Chemise (Madeleine) (forrás: artnet)

Forrás: artnetSzerző: műtárgy.com