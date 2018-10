Középpontban a magyar animációs film - vetítéssorozat a Premier Kultcaféban

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Jankovics Marcell a magyar animációs filmek sikerét abban látta, hogy minden művész más és más filmet hozott létre. Ezt a sokszínűséget világszerte elismerték, a már említett Oscar-díjon túl például Arany Pálma díjjal, amellyel Jankovics Marcell Küzdők c. 1977-es munkáját, valamint Vajda Béla 1980-as Moto perpetuo c. alkotását díjazták. A Pannónia Filmstúdiót, a magyar animációs film meghatározó jelentőségű műhelyét az 1970-es évek 2. felére már a világ öt legjobb animációs filmműhelye között tartották számon. A magyar animációs film előtt tisztelegve a Magyar Művészeti Akadémia vetítéssorozatot indított a Premier Kultcaféban, a sorozat házigazdája dr. Varga Zoltán filmtörténész. A vetítéseken gyerekeknek, családoknak szóló alkotások éppúgy megtalálhatók, mint a felnőtteknek szóló, társművészeti kapcsolódásokat előtérbe állító filmek. Az alkalmak beszélgetéssel zárulnak, amelyekre a szervezők meghívják az aznapi film vagy filmek egyik alkotóját, szakértőjét. A sorozat első blokkja október 8-án indult és december 10-ig tart.Október 22-én Dargay Attila munkáiból tekinthetnek meg egy válogatást az érdeklődők. Leghíresebb munkája, az elképesztően népszerű Lúdas Matyi mellett vetítésre kerül 3 karikaturisztikus filmje is, a Variációk egy sárkányra, a Hajrá mozdony, valamint a Gusztáv-epizód. Október 29-én Macskássy Gyula, Csermák Tibor, Kovásznai György és Lisziák Elek munkásságából kaphatnak ízelítőt a látogatók. Megtekinthetjük többek között A Ceruza és a radír c. animációt, valamint Kovásznai György és Korniss Dezső alkotását, az Egy festő naplóját. November 5-én is Kovásznai György munkáival találkozhatunk, amelyek már azért is érdekesek, mert a művész a festészet felől érkezett az animáció világába, és a kettőt sosem választotta el igazán egymástól. 1979-es Habfürdő c. filmjét sokan a magyar animáció egyik csúcsteljesítményének tartják. November 12-én egy újabb érdekes alkotóval, Reisenbüchler Sándorral ismerkedhetünk meg, aki leginkább zaklatott kollázsanimációi, például a Barbárok ideje és a Boldog világvég által vált ismertté. November 19-én Gémes József Daliás idők és Koncertissimó alkotásait vetítik a szervezők, előbbi a filmtörténet első egész estés filmanimációja, Arany János Toldi-trilógiáját idézi meg. November 26-án Foky Ottó és Cakó Ferenc, december 3-án a Macskafogó mesterének, Ternovszky Bélának az alkotásaival találkozhatunk - a kultikussá vált Macskafogóval is. Az ez évi utolsó alkalom során amatőrfilmes hátterű alkotók, többek között Varga Csaba munkásságából kaphatunk ízelítőt. A sorozat tavasszal folytatódik.

Az eseményről további információt itt talál.A vetítések helyszíne: Premier Kultcafé, 1085 Budapest, Baross u. 1.(Szerző: Műtárgy.com