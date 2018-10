Műtárgybefektetési Konferencia másodszor!

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A top 20 élő magyar művész aukciós eredményei 2008 és 2017 között, illetve 2018 első felében

Az élő magyar művészek 10 legnagyobb eladása 2018 első felében

A top 50 nem élő magyar művész aukciós eredményei 2008 és 2017 között, illetve 2018 első felében

A nem élő magyar művészek 50 legnagyobb eladása 2018 első felében

Idén elsősorban a legdinamikusabban fejlődő és talán mondhatjuk, legizgalmasabb gyűjtési területre, a kortársakra összpontosítják a figyelmet a szervezők. Az előadók a kortárs gyűjtés trendjeit, eseményeit, sajátosságait és nem utolsó sorban sikeres receptjeit a művészeti színtér valamennyi fontos szereplőcsoportjának szemszögéből elemezni tudják. Ennek megfelelően vezető múzeumi szakemberek, kortárs galeristák éppúgy előadnak majd előadóként vagy a kerekasztal-beszélgetések résztvevőként, mint műgyűjtők, vásárigazgatók, művészeti újságírók.Az egész napos konferencián öt előadás és egy kerekasztal beszélgetés várja az érdeklődőket, melyeket a szakmai kapcsolatteremtést megalapozó ebéd- és kávészünetek kísérnek. Nyitóelőadásában az egyik legfontosabb hazai művészeti újságíró, Emőd Péter a 21-ik század legjelentősebb műtárgypiaci trendjeibe vezeti be a látogatókat. A második előadást Kovács Krisztina, a Várfok Galéria művészeti vezetője tartja, aki a gyűjtői és befektetői motivációkról és a piac árképzési modelljeiről fog beszélni az egyik legjelentősebb hazai kortárs művészeti galériában felhalmozott tapasztalatai alapján. A művészeti műfajok változásainak a dinamikái is ki fognak derülni abból az előadásból, melyet Nemes Judit, a Szöllösi-Nagy - Nemes képzőművészeti és fotógyűjtemény tulajdonosa tart. Ez a prezentáció bevezetést nyújt abba is, hogy hogyan érdemes műtárgyként gyűjteni a fotót, ami a műtárgypiac egyik legdinamikusabban fejlődő szegmensének számít.A konferencia talán legjobban várt előadását a hazai online és offline műtárgyvásárlási szokásokról Kollmann Szilvia, közgazdász, művészettörténész, a műtárgy.com alapítója és ügyvezetője tartja. Szó lesz a gyűjtési területekről éppúgy, mint a social média csatornákról, mint műtárgyvásárlást befolyásoló, alakító tényezőkről.A How to buy contemporary art? című kortárs kerekasztal Spengler Katalin vezetésével arra szeretne választ adni, hogy hogyan és miként kezdjünk bele a kortárs művek vásárlásába, illetve hogyan fejlődjön kortárs gyűjteményünk. A kerekasztal résztvevők: Molnár Annamária - a Molnár Ani Galéria igazgatója, Ledényi Attila - az Art Market Budapest igazgatója, Petrányi Zsolt - az MNG Jelenkori Gyűjteményének vezetője, valamint Gönczy Sándor műgyűjtő valamennyi releváns oldalról feltárják a kérdéskört.Kónya Béla, Ludwig Múzeum osztályvezetője egy kiemelten aktuális témát, a gyűjteménykezelés új, 21-ik századi kihívásait tárgyalja: bemutatja a kortárs képzőművészeti gyűjtemények megőrzési stratégiáját: a nyilvántartás, a restaurálás, az állapotfelmérés, a szakszerű raktározás és csomagolás lépéseit.A tavalyi évhez hasonlóan a résztvevők idén is kézhez kapnak egy kiadványt, ami ezúttal, a konferencia fő témájához igazodva, a magyar kortárs képzőművészek hazai és nemzetközi aukciós piacának legfrissebb számaiba enged betekintést. A 2017-ben megjelent A magyar aukciós piac. című kiadványhoz kapcsolódó konferencia kiadvány friss adatokat tartalmaz 2017. évre és 2018. első félévére vonatkozóan. A kiadványból kiderülnek az alábbii fontos eredmények: