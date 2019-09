Művészeti igazságok

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Öt kitüntetett alkotó műtárgyai sorakoznak a Vigadó V. emeleti kiállítóterében. A magyar képzőművészet fiatalabb és idősebb generációiból is jelentős életművel rendelkező alkotóit ismerhetik meg a látogatók. A tárlat anyaga műfaji és stílusbeli szempontból is komplex élményt nyújt, mely összességében a művészet igazságairól tanúskodik. Bogdányi Zoltán Szultán, Drabik István, Ámmer Gergő, Mátrai Erik és Molnár Sándor alkotásai mind-mind más szempontból jelentenek izgalmas művészeti élményt.

Sulyok Miklós, a tárlat kurátora külön tér-blokkokba rendezte az egyes művészek válogatott műveit. Így öt olyan szekciót jött létre, melyek mindegyikébe másfajta művészeti szempontok érvényesülnek. A rendezés kihívása lehetett az alkotói sokszínűség, melyet mégis egységben tartanak az egyéni karakterjegyek. A kiállítótér kifejezetten alkalmas plasztikus művek bemutatására: így Ámmer Gergő és Drabik István munkái jól érvényesülnek és több oldalról is megszemlélhetőek. Többfajta technika és művészi eljárás is megmutatkozik a szobrokon, melyeket összeköt az a tényező, hogy mindkét művész a klasszikus kőfaragás és formázás eljárását alkalmazva dolgozik és az emberi test különféle aspektusait veszik alapul. Ámmer Gergő művészettörténet nagy alakjait is megidézi, köztük Franz Xaver Messerschmidt szobrászművészt, akinek szélsőséges arcmimikáit ülteti át napjaink társadalmi és gondolkodásmódbeli szituációiba. Mindemellett inspirálja a művészt az emberi test sokfélesége, a "normálistól" való eltérés és az izmok erejének megmutatkozása. Drabik István szintén az antropomorf formákból indul ki műveiben, bár ő a torzulásokkal, hiányokkal, megnyújtott arányrendszerekkel is operál. A test súlya és arányai - ezek eltúlzott vagy éppen redukált részletei - jelentik minden művének a vázát. Mindkét szobrász megjelenít szélsőséges karakterjegyeket, melyet napjainkat átható médiazaj igyekszik eltakarni és túlesztétizálni.Bogdányi Zoltán Szultán art brut művész alkotása szintén leplezetlenül őszinteséget mutat. Az abszurd, a groteszk teljesen egyéni változatát tükrözik alkotásai, melyeken keresztül napjaink társadalmi nehézségeiről, gyakran azok kegyetlenségeiről beszél. Hatásuk pedig éppen azért nagyon éles és dráma, hogy a befogadó érezze a tények húsba vágó fontosságát.Mátrai Erik az utóbbi években a táblakép műfajába ültette át a fénnyel való kísérletezéseit és gondolatait. Ebben a formában festi meg a fénytörés jellegzetességet. Kompozícióinak elemei és azok színvilága is gazdag szimbolikával rendelkeznek.Molnár Sándor egész életművét is díjazta a Magyar Művészeti Akadémia. Egyfajta mesterként, kitüntetett tagként jelenik meg a tárlatban. Alkotásai mind Hamvas Béla tanításait és a keleti filozófiák esszenciáját hordozzák magukban. A művek mély tartalma létkérdéseket feszegetnek és megkívánják a megértésükre szánt idő maximális intellektuális kihasználását.A tárlat összességében tehát elgondolkodtat számos olyan tényezőről, mely a világban körül vesz minket, vagy éppen azok hatására bennünk lakozik. A díjak és méltatások megalapozottan kerültek a kiállítókhoz, akik műalkotásaikon keresztül és azok hatásaival hívják fel a figyelmet a művészet által tükröztetett igazságokra.A kiállítás szeptember 22-ig látogatható.Helyszín: Pesti Vigadó - Vigadó Galéria V. emeleti kiállítóteremSzerző: Műtárgy.com