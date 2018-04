Múzeumi látogatószámok - itt vannak a 2017-es toplisták

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Először tekintsük át a 2017-es év leglátogatottabb külföldi múzeumait.A hosszú évek óta listavezető párizsi Louvre a tavalyi évben 8,1 millió látogatót vonzott tárlataira. A második helyen egy új szereplő végzett: a pekingi National Museum of China 8 062 625 látogatójával nyerte el az ezüstérmet. Bronzérmesként a New York-i Metropolitan Museum of Art 6 692 909 látogatót tudhatott magáénak 2017-ben. A nemzetközi Top5 között, a negyedik helyen szerepel a Vatican Museums a maga 6 427 277 látogatójával, illetve ötödik a sorban a londoni British Museum, 5 906 000 érdeklődővel.

Nemzetközi múzeumok Top5 (a The Art Newspaper adatai alapján)

A nemzetközi időszaki kiállításokat áttekintve a fentieknél árnyaltabb képet kaphatunk a művészetek iránt rajongó közönség ízléséről, illetve az aktuális trendekről. Az ezeket a kiállításokat összesítő Top5-ös ranglistán csak olyan tárlatok szerepelnek, amelyeket több mint 700 000 látogató tekintett meg a 2017-es év során. Az első helyen a párizsi Fondation Louis Vuitton “Ikons of Modern Art: The Shchukin Collection" című kiállítása szerepel, amelyre a tavalyi év során 1 205 063 látogató volt kíváncsi. Ezt az a New York-i Whitney Museum-ban szereplő tárlat követi, amely a 2016-os évben nyílt meg és 2017 tavaszán ért véget. A “Portraits from the Whitney's Collection" tárlata 950 568 főt látott vendégül. A harmadik és a negyedik helyen is a londoni Saatchi Gallery egy-egy látrlatával találkozhatunk: a “Painters' Painters" című kiállítás 833 490, a “From Selfie to Self-expression" kiállítás pedig 750 943 látogatót tudhatott magáénak. Ötödön helyen a bilbaoi Guggenheim “Bill Viola: A Retrospective" kiállítása, amelyre 710 995-en voltak kíváncsiak.

Nemzetközi időszaki kiállítások Top5 (a The Art Newspaper adatai alapján)

Most pedig lássuk a magyar látogatószámokat, amelyben a három legnagyobb fővárosi, képzőművészeti múzeum állandó- és időszaki kiállításainak adatait gyűjtöttük össze. A hazai adatok kevésbé részletesek, mivel az adatszolgáltatás meglehetősen korlátozott. Amennyiben részletesebb információink lesznek az itthoni látogatószámokkal kapcsolatban, bővítjük a listát.

Hazai adatok (A műtárgy.com gyűjtése az intézmények tájékoztatásai alapján)

A Magyar Nemzeti Galéria látogatottsági adataiban benne vannak a Zichy Mihály Emlékház, valamint a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum számai is.2017 őszén bezárt az Iparművészeti Múzeum, június 20-áig nem fogadott látogatókat a budapesti Vasarely Múzeum és egész évben zárva volt a Szépművészeti Múzeum is, így ezek az intézmények hiányoznak az összesítésből.A 2016-os évben kifejezetten erős volt a múzeumok látogatottsága, a Magyar Nemzeti Galéria Picasso, illetve Modigliani kiállítása például tömegeket vonzott az intézménybe. A 2017-es év általánosságban véve gyengülést mutat, de nem minden múzeum esetében. A 2016-os adatokhoz képest jókora erősödés látszik a Műcsarnoknál. Míg 2016-ban 95 963-an voltak kíváncsiak a múzeum kiállításaira, addig 2017-ben ez a szám jócskán meghaladta a 100 ezret is, összesen 133 512-en váltottak jegyet az intézmény valamelyik kiállítására.A Ludwig Múzeum kiállításai összesen 78 ezer érdeklődőt vonzottak. A Magyar Nemzeti Galéria, a Zichy Mihály Emlékház és a Hopp Ferenc Ázsiai Múzeum kiállításait összesen 320 544-en látogatták meg, ebből 305 203-an a Galéria állandó és időszaki kiállításaira voltak kíváncsiak.Az intézményektől kapott adatok alapján elmondható, hogy a legnépszerűbb kiállítás a 2016 decemberében nyílt Árny a kövön. Ország Lili művészete című tárlat volt a Magyar Nemzeti Galériában. A Műcsarnokban megrendezett Körülöttünk című Nemzeti Szalon, amelynek fókuszában 2017-ben az iparművészet és a tervezőművészet volt, kb. 27 ezer látogatót vonzott, míg az intézmény részben Sebastião Salgado fotóiból rendezett Metamorphosis című tárlatára mintegy 26 ezren voltak kíváncsiak. A Nemzeti Galéria Baselitz. Újrajátszott múlt, valamint Korniss Péter. Folyamatos emlékezet című kiállításai is nagyon sikeresek voltak, előbbit 25 605-en, utóbbit 25 911-en látogatták meg. 10 501 érdeklődő tekintette meg a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum Nágák, elefántok, madarak. Viseletek Délkelet-Ázsia szárazföldi térségéből című tárlatát (a kiállítás 2017 szeptemberében nyílt meg).A 2018-as év ígéretesen indult: a Szépművészeti Múzeum felújított Román Csarnokára közel 50 ezer látogató volt kíváncsi.Szerző: műtárgy.com