Nagy dobásra készül a Christie's

David Hockney, Egy művész portréja (Medence két alakkal), 1972 (kép forrása: The Guardian)

A Christie's által becsült ár egyébként körülbelül a háromszorosa az eddigi legdrágábban értékesített Hockney-festménynek. A novemberben eladásra kínált kép azonban a festő munkásságára legjellemzőbb elemeket egyesíti, ráadásul óriási, 214x305 cm. A művész medence-képeinek sorát erősíti, amelyet a Bigger Splash című, 1974-es film tett igazán ismertté. A mű kiindulópontját két, a festő padlóján heverő fotó adta. Az egyiken egy úszó alak volt, a másikon egy fiú, aki a földön nézett valamit. Az első festményt Hockney hosszas munkálatok és újrafestések után megsemmisítette, de 1972-ben visszatért a koncepcióhoz. Fotókat készített, majd ötvözte őket az akkori szeretőjéről, Peter Schlesingerről készített felvételekkel. Két héten át napi 18 órákat dolgozott a képen, amelyet az elkészülte utáni napon rögtön egy New York-i kiállításra szállítottak. A festmény egy 2017-es retrospektív tárlat egyik sztártétele is volt. A kép jelenlegi gazdája a hírek szerint egy bahamai milliomos, Joe Lewis, aki a Tottenham Hotspur labdarúgóklub tulajdonosa is egyben.Szerző: műtárgy.com Forrás: Christie's, The Guardian