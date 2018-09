Őszi kulturális programdömping - 7 kihagyhatatlan művészeti rendezvény

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Gallery Weekend Budapest (szeptember 8-9.)

Szeptember 8-9-én kerül megrendezésre az ötödik Gallery Weekend Budapest a Kortárs Galériák Egyesületének szervezésében. A hétvégén kinyílnak a kortárs galériák kapui, déltől este 6-ig fogadva a művészet iránt érdeklődőket. A csoportos túrák segítségével végigjárhatjuk a helyszíneket, ahol megnyitókon vehetünk részt, kiállításokat tekinthetünk meg, beszélgethetünk a galériásokkal vagy akár a művészekkel is. A Várfok Galériában megnyílik a Végtelen utazás c. tárlat Françoise Gilot műveiből, az ISBN köny+galériában Eperjesi Ágnes rajzkönyve köré szerveződik a kiállítás. Az Inda Galéria Nők három felvonásban című tárlatán intim történeteket mély érzékenységgel megfigyelő és bemutató alkotók, köztük Szász Lilla munkái lesznek kiállítva. A csoportos kiállítás a résztvevő galériák művészeinek műveiből idén a Zipernowsky Házban lesz.

Gallery Weekend Budapest 2017 (fotó: Várfok Galéria)

Kozma-emlékév

70 éve hunyt el Kozma Lajos, építész és iparművész, grafikus. Tiszteletére több budapesti intézmény összefogott, hogy nagyszabású programsorozattal emlékezhessünk meg a kivételes alkotóról. Az emlékév kiemelt eseménye a Műcsarnokban szeptember 5-én nyíló Kozma Klasszik. A Budapesti Műhely és Kozma Lajos c. kiállítás. Szintén a Műcsarnokban kerül megrendezésre október 8-9-én a KOZMA konferencia, valamint ugyancsak itt, szeptember 29-30-án workshopokon is részt vehetnek az érdeklődők.

Ars Sacra Fesztivál (szeptember 15-23.)

Az Ars Sacra Fesztivál elsősorban az egyházművészetre fókuszál. A fesztiválhoz múzeumok, galériák, színházak, templomok és egyéb kulturális központok csatlakoznak. A koncerteken, irodalmi esteken túl a képző- és iparművészet, valamint az építészet is fontos szerephez jut. A rendkívül sok program közül a teljesség igénye nélkül mutatunk párat: szeptember 18-án a Fugában kerül megrendezésre a 12. Szakrális Építész és Belsőépítész Konferencia. A fesztivál ideje alatt tárlatvezetéssel járhatjuk be a Mátyás Templomot, valamint a Szent István Bazilikát is. A Síp 12 Galéria és Közösségi Térben vezetéssel tekinthetjük meg a Saját szoba - Sajó Edit és Schaár Erzsébet alkotói tere c. tárlatot. Molnár C. Pál munkásságával ismerkedhetünk meg a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban, az általa festett főoltár előtt. A fesztivál a fővároson kívül számos vidéki helyszínen is izgalmas eseményekkel várja a látogatóit.

Art Market Budapest (október 11-14.)

A 2011-ben létrejött Art Market Budapest egy nemzetközi kortárs képzőművészeti vásár a Millenárison, ahol megismerkedhetünk napjaink művészeti kérdéseivel, az új áramlatokkal, külföldi galériák kínálatával, a legkülönbözőbb nemzetiségű művészek munkáival. Idén 25 országból mintegy 100 kiállító lesz jelen a vásáron, több mint 500 munkáit kínálva bemutatásra és eladásra. A vásárt számos érdekes program szokta kísérni, előadások, tárlatvezetések, kerekasztal-beszélgetések, művészetpedagógiai foglalkozások.

Design Hét Budapest (október 5-19.)

Idén október 5. és 19. között kerül megrendezésre a Design Hét Budapest, tehát több mint egy hétig, egészen pontosan 15 napig tart majd. Ez nem véletlen: a 2018-as már a 15. ilyen rendezvény lesz. Az idei szlogen Mission: Design, a díszvendég pedig Németország. Körülbelül 150 program várja majd az érdeklődőket, nem csak a fővárosban. Design túrákra, workshopokra, nyitott műtermekre, beszélgetésekre és számtalan izgalmas eseményre számíthatunk.

Ékszerek Éjszakája Budapest (szeptember 20-23.)

A kortárs ékszerek világa iránt érdeklődőknek az Ékszerek Éjszakája, amelyet idén immáron negyedszerre, 110 alkotó részvételével rendeznek meg, kihagyhatatlan program. Szeptember 21-én 42 budapesti és egy pécsi helyszínen kortársékszer kiállításokat tekinthetnek meg az érdeklődők. A KÉK-Kortárs Építészeti Központban a Szimbiózis című pályázatra beérkezett munkákat lehet megtekinteni szeptember 21-23-ig. A szervezők célja, hogy a hazai közönség megismerhesse a kortárs ékszert, mint önálló műfajt.

Műtárgyak Éjszakája Extra

A nagysikerű Műtárgyak Éjszakája után a látogatók kérésére a műtárgy.com idén ősszel megrendezi a Műtárgyak Éjszakája Extra programsorozatot. Izgalmas előadások során mélyíthetjük el a tudásunkat magyar festőóriások, Munkácsy, Csontváry és Szinyei munkásságát, életét illetően. Műterem-látogatások keretében közelebb kerülhetünk három fontos, nemzetközileg is elismert kortárs alkotó, Matzon Ákos, Szűcs Attila és Maurer Dóra művészetéhez. Folytatódnak a rendkívül népszerű temetői séták is, amelyeken a síremlékek művészeti aspektusaiból kiindulva híres művészek életéből kevésbé ismert anekdotákat hallhatunk. (Bővebb információ itt .)

szerző: a műtárgy.com