Papírrégiségek, amelyek közelebb hozzák a múltat

Rendkívül izgalmas olvasmánynak ígérkezik Grossmidt Kató (1904-1985) sajátkezű naplója. Kató Márai Sándor testvére volt, naplóját 14 éves korától vezette, a lapokon főleg az 1918-as és az 1919-es év eseményeinek leírásával találkozhatunk. A Kassán élő lány mindennapjain keresztül képet kaphatunk a háború végének hangulatáról, Kassa megszállásáról, a Vörös hadsereg bevonulásáról. Emellett az 52 oldalon számos említést találhatunk a testvérről, Márai Sándorról. Beragasztott fotók, családi levelek színesítik a naplót. Az aukción több, Máraival kapcsolatos tétel szerepel, többek között egy, az író kézjegyével ellátott szerződés, valamint Teréz című elbeszélésének első kiadása.

A levelek, akárcsak a naplók, személyes sorsokba engednek bepillantást. Az alábbi levelet az 1848-as tevékenysége miatt halálra -, majd az ítéletet megváltoztatva várfogságra ítélt Csiky Sándor politikus, egri polgármester számára írta sógora, Kufstein várába. A levélben értesíti a fogvatartottat, hogy felesége kérelmére az uralkodó elengedi fogságának egy részét. Az üresen hagyott részeken a politikus sajátkezű feljegyzései olvashatók.

Ez a kézírásos levél nem mástól származik, mint az újkori olimpiák történetének első magyar bajnokától, Hajós Alfrédtól. A levelet feleségének küldte 1917-ben a frontról, a fotón őt magát is láthatjuk. Hajós egyébként rendkívül sokszínű egyéniség volt, nemcsak úszóként, labdarúgóként, valamint játékvezetőként tevékenykedett, hanem építészmérnökként is. Ő tervezte például a debreceni Grand Hotel Aranybika épületét is, 1915-ben.

A következő, 1920-ból származó irat fontos kordokumentum. Simonyi-Semadam Sándor miniszterelnöki kinevezése, rajra Horthy Miklós kormányzó és Huszár Károly miniszterelnök autográf aláírása. Horthy Miklóst két héttel korábban választották kormányzóvá. Simonyi-Semadam mindössze három hónapig töltötte be a pozíciót, a trianoni békeszerződés után lemondott, 1922-ben végleg visszavonult a politikától, visszatért ügyvédi hivatásához. A kinevezésről szóló dokumentum védett.

Szerző: műtárgy.com