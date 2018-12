Személyes vonások - modellek és festők viszonya a kortárs művészetben

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Fuchs Tamás egy festménysorozatában híres színésznők arcvonásaival kísérletezik. A médiában gyakran feltűnő portréfotókat számítógépes eljárással eltorzítja, majd a festészet hagyományos eszközeivel véglegesíti műveit. Mindeközben a néző szemével és fantáziájával játszik, hogy fel tudja-e építeni emlékeiből és asszociációiból a mozivásznakról vagy magazinokból ismert, sokat látott arcokat. A Liv című festmény Liv Tyler színésznő portréja. A kép különlegessége, hogy a test természetes színvilágához neonos fényeket társított, valamint a nő tekintetét szellemszerűvé modulálta. Ezeket az eszközöket Tapetum lucidum sorozatában állatok kísérteties megjelenítésekor is alkalmazta. Fuchs Tamás gyakran dolgozik set decoratoraként, így otthonosan mozog a filmek világában, ahonnan számos inspirációt merít.

A mű történetéből két művész kapcsolata fejthető fel. Nem véletlen tehát jelen esetben az ábrázolt és az ábrázoló viszonya. Szotyori László és El Kazovszkij is Kokas Ignác tanítványai voltak. A két művész jól ismerte egymást, gyakran beszélgettek festészettel kapcsolatos kérdésekről - erről maga El Kazovszkij számol be egy interjúban - és közös kiállításokon is szerepeltek 1993-ban és 1994-ben Kalocsán, Budapesten és Moszkvában is. A bemutatott szitanyomaton jól érzékelhető, hogy Szotyori milyen mélyen ismerte El Kazovszkij művészetét és személyét is. A mű drámaiságát a színvilág teremti meg. Az önmagával vívódó művész álomszerű közegbe helyezve jelenik meg két elmosódó körvonalú alak között. Egyikőjük kihívó beállítása ellentétben áll a másik visszafogottságával, ez a két tulajdonság a művészben folyamatos feszültséget okozott. A kompozíció egy lelki tusa szimbóluma, emberrajz és mementó egyszerre.

A festő, drMáriás művészettörténeti parafrázisokba bújtatja napjaink közéletének alakjait, akikkel kapcsolatban valamilyen abszurditásra szeretné felhívni a figyelmet, legyen szó színészekről, képzőművészekről vagy éppen politikusokról. Frappáns módon ötvözi más alkotók stílusát és kézjegyét azokkal a jellemvonásokkal, melyeket ábrázolt modelljein kiemel és eltúloz. Henri Rousseau korszakalkotó, francia naiv festőművész kifejezésmódját alkalmazva az egykori miniszterelnök nyilatkozatainak modorát karikírozza.

Zászkaliczky Ágnes Bécsben élő művésznő. Több szállal is kapcsolódik különféle művészeti ágakhoz. Már kisgyermek korától zenei képzésben részesült, és talán sokan zenei kötődéséről ismerik. Orgonaművészként férjével Bogányi Tiborral is gyakran koncertezik. Képzőművészettel 28 éves korában kezdett foglalkozni. Azóta is főleg portrékat alkot, méghozzá fotórealista stílusban. Legismertebb sorozata, zeneszeretetéről tanúskodva zenészekről készült, mely szériába tartozik a Fischer Annie-ról festett több darabos összeállítás is. Fischer Annie (1914-1995) a 20. század egyik legelismertebb zongoraművésze. Kiválóságát háromszor is Kossuth-díjjal tűntették ki. A világ legnevesebb koncerttermeiben varázsolta el a közönséget fantasztikus játékával. Bár kevés hangzó felvétel maradt fenn tőle, mert nem szerette a stúdiómunka fojtott hangzását, néhány dallamban azonban máig visszhangzik tehetsége. Az aukcióra kerülő portré világhírű zongoraművésznő emlékét őrzi.

Fehér László festészetében visszatérő arcokként vannak jelen családtagjai. Gyakran festi meg a hozzá közelállókat úgy, hogy közben a kiragadott pillanatokkal együtt érzelmeket, emlékeket is rögzít. A Vízparton című festmény is érezhetően egy kellemes momentumot őriz. A kompozíción tájképi elemek uralkodnak, de a festmény bal szélén feleségének, Editnek portréját láthatjuk. Hajviselete, napszemüvege és mosolya személyiségének lenyomata. Geisler Edit fontos szerepet tölt be Fehér László festészetében, hosszú évtizedek óta támogatja férjét, és természetesen múzsája is lett. Odaadása olyannyira példaértékű, hogy 2011-ben elsőként ő kapta meg a Krisztina-díjat, melyet művészek támogató társa számára adományoznak.Szerző: műtárgy.com