Szemtől szemben a művészekkel - tavaszi műteremlátogatások

Csurka Eszter

Konok Tamás: Vonal struktúra

Jovián György: Lépcsők, 2008

A műtermekben szakmai beszélgetés során a látogatók bepillantást nyerhetnek a művészi alkotófolyamatba és ezzel közelebb kerülhetnek a kortárs művészet megértéséhez is. Mindemellett pedig természetesen az sem elhanyagolható szempont, hogy közvetlen közelből ismerhetnek meg egy-egy érdekes személyiséget, egy-egy kiváló alkotót. Idén tavasszal Csurka Eszter, Konok Tamás és Jovián György műtermét keressük fel.Csurka Eszterhez március 29-én megyünk. A nála tervezett látogatás már csak azért is izgalmasnak ígérkezik, mert, ha van sokoldalú művész, akkor ő mindenképpen az. Ugyan a főiskolán fotót és alkalmazott grafikát tanult, komoly sikereket ért el a festészet, a szobrászat és a performansz területén, sőt, az ékszertervezésben is. A performanszok során gyakran ötvözi a különböző műfajokat és festményeire is jellemző a vegyes technika. Speciális technikával víz alatt komponál szobrokat, festményei különleges hangulatúak, rajtuk az olykor szürreális motívumok mintha mozgásban lennének. Munkái többek között megtaláljuk a Magyar Nemzeti Galériában, a Pécsi Képtárban, a Kiscelli Múzeumban és a debreceni MODEM-ben. Jelenleg egyéni kiállítása van az Ybl Budai Kreatív Házban. A mi időnk című tárlat március 20-ig látogatható, jó felkészülés lehet akár a műteremlátogatáshoz is.Konok Tamás januárban ünnepelte nyolcvankilencedik születésnapját. Kétségtelenül a tapasztalt festőgenerációhoz tartozik. Nonfiguratív festésmódjára, amelyben jelenleg is alkot, Párizsban talált rá, ahol évtizedekig élt. Ez a nonfiguratív festés nála oldottabb, líraibb formát ölt, mint például Bak Imre vagy Nádler István esetében. Pályája kezdetén figurális képeket készített, a hetvenes évek elején pedig építészettel kapcsolatos munkái voltak, reliefek, plasztikák kerültek ki a kezei alól. Művei a világ számos művészeti intézményében megtalálhatók, itthon például a Kassák Múzeumban, a Magyar Nemzeti Galériában, a Szépművészeti Múzeumban és a pécsi Janus Pannonius Múzeumban. Műtermét április 26-án keressük fel.Jovián György a bukaresti Képzőművészeti Főiskolán végzett festőművész és grafikus, 1982-ben költözött Budapestre. Habár művészetében olykor kitérőket tett az absztrakció irányába, végül visszatért a realista festésmódhoz, amely az új eklektikával mutat szoros rokonságot. Részletgazdag, precízen megfestett képein mitológiai szimbólumokkal is találkozhatunk. Témája gyakran a mindennapi élet, az elmagányosult, kiszolgáltatott ember, a romok és a pusztulás. A képek hangulata gyakran melankolikus, ez nemcsak a témának köszönhető, hanem a színhasználatnak is. Műveivel többek között a Magyar Nemzeti Galériában és a Ludwig Múzeumban találkozhatunk. Műtermének ajtaját május 17-én nyitja meg előttünk.Az eseménysorozatról további információkat itt talál.Szerző: műtárgy.com