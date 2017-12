Sztártételek a hazai árverőházak decemberi kínálatában

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

december 5-6-i árverésének első napján ékszerek és órák, míg másnap ezüsttárgyak, műtárgyak és kerámiák kerülnek kalapács alá. Az ékszerek között a 4 és 4,8 karátos kövekkel díszített szoliter gyűrűk lehetnek a sztárok; a magyar piacon ritkaságnak számító darabokra 4,5, illetve 6,5 millió forinttól indul a licit. Az ezüstkínálatban olyan különlegességek is megdobbanthatják a gyűjtők szívét, mint egy finom szépségű art deco kézitükör, egy 1900 körül készült ezüst babacsörgő vagy épp egy biedermeier tűtartó. A Zsolnay-kínálat különlegessége egy 800 ezer forintról indított ritka boszorkányszobor, míg a modern kerámiák közül a néhány tízezer forintos sávban Gorka Géza, Gorka Lívia és Gádor István munkáit érdemes kiemelni.

A Créations Boris Company drágakövekkel ékített sárgaarany nyakéke 2.950.000 forintos áron indul a BÁV árverésén

Ez a fehérarany női szoliter gyűrű 4,80 karátos briliánssal 6 és fél millió forintról indulva várja a liciteket a BÁV árverésén

december 5-9. között négy aukciót tart. Az első napon hazai és külföldi régi és XIX. századi művészek alkotásait árverezik, s összesen 23 tételt kínálnak egymillió forint feletti kikiáltási áron. Egy Munkácsy nőalak-tanulmány 15 millió, id. Vastagh György Gyulai havasokban című festménye 8,5 millió forinton kezd. Hasonló a helyzet másnap , a XIX-XX. századi mesterek árverésén is, ahol többek között Vaszarytól, Szőnyitől, Rippl-Rónaitól, Márffytól és Kosztától lehet milliós tételekre licitálni. A kisszámú kortárs munka közül Konok Tamás korai kollázsait emeljük ki. 7-én , a keleti tárgyak, bútorok és szőnyegek árverésén egy közel 240 éves nagyszebeni írókomód viszi a prímet 3,6 milliós kikiáltási árával; ennél egymillióval indul alacsonyabbról egy százéves, kétrészes hazai dolgozószoba garnitúra. 9-én délelőtt ezüstök és ékszerek, aznap délután üvegek, porcelánok és kerámiák szerepelnek a 12 ezer forintos talpas pohártól a kétmilliós bécsi asztali óráig és az ugyanilyen összegen kezdő XIX. századi antik ezüst dísztálig terjedő kínálatban.

Ez a Trompe L'oeil festmény 550 ezer forintról indul a Nagyházi Galéria régi mesterek és XIX. századi festmények árverésén

A századfordulós Zsolnay váza 900 ezer forintos kikiáltási árral várja a licitálókat a Nagyházi Galéria árverésén

A hónap első kortárs árverését 5-én atartja. A művek alkotói között befutott mesterek, mint Bak Imre, Fehér László, Bullás József, Kelemen Károly és Bernát András, éppúgy szerepelnek mint a fiatalabb korosztályok képviselői, köztük Tamási Klaudia, Király Gábor, Szabó Ákos vagy Csató József. A tételek induló ára csak néhány esetben haladja meg a félmillió forintot.december 7-én záruló online árverésén papírrégiségekre, többek között az osztrák-magyar tábori posta dokumentumaira, katonai fotókra, oklevelekre lehet licitálni, a teljes anyag itt tekinthető meg.december 9-i árverésén Tóth Menyhért Virágcsendélete indul a legmagasabbról, 2,8 millió forintról, de milliós áron kezd két XIX. századi festmény, Molnár József és Böhm Pál egy-egy munkája is. A kortárs művészetet a 100-400 ezer forint közötti sávban Konok Tamás, Kokas Ignác és Galambos Tamás művei képviselik. A bútorkínálatból egy 320 ezer forinton kezdő bécsi barokk állótükör emelkedik ki és jóval százezer forint felett indítják a legszebb ezüst tárgyakat is.december 10-i árverésén a XX. század második felében született, zömében kortárs tételekre lehet licitálni, köztük Tóth Menyhért, Altorjay Sándor, Méhes Lóránt, Bak Imre és Hencze Tamás műveire. Csaknem 20 tétel kikiáltási ára haladja meg a félmillió forintot; a legmagasabbról, 2,3 millióról Erdély Miklós Kosztolányi című, vegyes technikájú munkája indul.Másnap, december 11-én új szereplő mutatkozik be: ekkor tartja első árverését a. A csaknem kizárólag kortárs anyagban Sándorfi István festményei indulnak a legmagasabbról, 900 ezer, illetve 1,4 millió forintról. Figyelemreméltó a kínálat a hazai neoavantgárd mesterei, köztük Perneczky Géza és a Pécsi Műhely tagjainak műveiből.13-án árverez a, ahol többek között Schéner Mihály, Deim Pál, Matzon Ákos és Verebics Ágnes festményeire, Bukta Imre, Fajó János és Gross Arnold grafikáira lehet licitálni. Az aukció legdrágább tétele El Kazovszkij korai, 750 ezer forintos induló árat kapott olajképe lehet.Az16-i árverésén érmek, kisplasztikák, modern és kortárs egyedi és sokszorosított grafikák mellett a fő figyelem a fotókra irányulhat: André Kertész, Escher Károly, Pécsi József, Angelo és mások nagyobbrészt vintázs felvételei 100-850 ezer forint közötti árakon kerülnek kalapács alá.december 17-i aukciójának sztárja minden bizonnyal a hazai árverések eddigi legmagasabb áron induló tétele, Csontváry Kosztka Tivadar Olasz halász című taorminai festménye lesz, ami több mint hét évtizedes lappangás után került elő és most 100 millió forintról indulva várja a liciteket. Átlépheti ezt a határt Tihanyi Lajosnak a párizsi Pont Saint Michelt ábrázoló, 80 millió forinton kezdő 1908-as vászna is, melynek külön érdekessége, hogy hátoldalán is a művész egy jelentős alkotása, az Ádám és Éva látható. Aba-Novák Vilmos olasz vedutáinak összefoglaló műve, a monumentális Olasz kikötő 50 milliós induló árat kapott. Boromisza Tibor női aktja és Vaszary János virágcsendélete egyaránt 24 millió forinton kezd. Az árverés 224 tételének összkikiáltási ára 716 millió forint, ami ugyancsak rekordnak számít az itthoni aukciók történetében. A teljes anyagot itt lehet megtekinteni.

Csontváry Kosztka Tivadar Olasz halász című festményére 100 millió forinton kezdődhet a licit a Virág Judit Galéria árverésén

december 18-i árverésének változatos anyagából mindenekelőtt a Füst Milán egykori gyűjteményéből kalapács alá vitt tételek emelkednek ki. Berény Róbert közismert Weiner Leó-portréja 48 millió, Tihanyi Lajos Önarcképe 44 millió, Falusi kentaurja pedig 40 millió forintról indul. Méray Tibor Kossuth-díjas író is ezen a hazai aukción válik meg gyűjteményétől, benne többek között Mednyánszky László, Egry József, Csók István és Czóbel Béla munkáitól. Székely Bertalan ikonikus képe, az Egri Nők (a Magyar Nemzeti Galériában található azonos című festmény vázlata) is kalapács alá kerül. A magyar avantgárd csaknem elfeledett mestere, Szántó György korai olajképe, az Öröm 34 millió forintról indulva várja a liciteket. A megszokottnál gazdagabb a kortás anyag is, többek között Szentjóby Tamás, Lakner László, Fehér László, Nyári István és Konkoly Gyula munkáival. Az árverési anyaga itt található.Szerző: műtárgy.com