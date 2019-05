Tavaszi zsongás - műtárgyak a zöld szín bűvöletében

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A tavaszra, a téli álomból feléledő természetre gondolva pedig a zöldre esett a választásunk. Minden színnek különböző jelentéseket szoktak tulajdonítani, a zöldhöz általában a harmóniát, frissességet, biztonságot, növekedést és persze a növényzetet kapcsolják. Amikor a 2017-es év színének a népszerű Pantone cég a Greenery, élénkzöld árnyalatot választotta, azt írta, hogy az az új kezdeteket, a megújulást szimbolizálja. Ezt a gondolatot pedig leginkább a természetben mostanság végbemenő folyamatok inspirálták. A fentebb említett, zölddel társított fogalmakkal szívesen vesszük körbe magunkat az otthonunkban is, főleg ilyenkor tavasszal, amikor úgy érezzük, szükségünk van a kinti világ elevenségére a falakon belül is.

A természet becsempészésének legegyszerűbb módja a növények, virágok elhelyezése a lakásban, de nem mindegy, hogy azok miben találják meg a helyüket. Egy szép kaspóval, virágtartóval duplán jól járunk. Minden ízében tavaszi ez a Zsolnay tulipános virágtartó díszedény. A gyárra igencsak jellemző tulipános motívumon túl a védjeggyé is vált újítás, az eozinmáz teszi a felületét izgalmassá, vibrálóvá, mintha a buja növényzet absztrahált megjelenítését látnánk.Legalább ennyire élő, harsogó zöld tájrészlet a témája Orbán Dezső Körtvélyesi parkrészlet című festményének. A képen látható kert a Nyolcakhoz szorosan kapcsolódó iparművész, író Lesznai Anna édesapjának tulajdonában volt. A már-már arborétumszerű kertben gyakori vendégek voltak a művészek, festők, költők egyaránt. Orbán Dezső is sokszor megfordult itt, a Lesznai Annához fűződő barátságából szerelem lett. A festő több olajfestményben is megörökítette a paradicsomi kertet.

A körtvélyesi parkban Rippl-Rónai József is szívesen látott vendég volt, aki szintén lefestette az őt megragadó részleteket. A válogatásunkban szereplő Rippl-Rónai mű azonban egy másik, ám szívünknek legalább annyira kedves tájat ábrázol, a Balatont. A kép hátterében az északi part, Badacsony kékes vonulata látható.

Tóparti tájat láthatunk a Daum fivérek gyárában, Nancyben készült vázán is. A tárgy formába fúvott, többrétegű, ún. cameo üveg. A dekor savmaratott, reliefszerű. A több rétegnek és a különböző tónusoknak köszönhetően a vázán megjelenő tóparti tájnak mélysége van, mintha az előtér sötétzöld fenyői közül néznénk rá.

Apró, de hatásos - így is jellemezhetnénk ezt a szecessziós kisvázát, amely élénk színe miatt biztosan nem marad észrevétlen az otthonunkban. Ha kis változtatást szeretnénk, esetleg van már valami zöld az adott térben, és hozzá illő kiegészítőben gondolkodunk, ez a fonalas díszítéssel és ezüst rátéttel ellátott tárgy tökéletes választás lehet. (Már látjuk is, milyen jól mutatna benne néhány szál ibolya vagy gyöngyvirág.)

Felhívnánk a figyelmet egy kerámia tálkára is, a nagy keramikus triász egyik tagjától, Gorka Gézától. Gorka munkáiban a színes, élénk mázak azok, amelyek első pillantásra felkeltik a figyelmünket. A virágtartó tálka esetében ez a máz zöld, az alapmáz repesztett. A tárgy korongolt és kézzel formázott. Potpurri, szárazvirág vagy apró kincsek, ékszerek tárolására is alkalmas lehet.

Ha már ékszer: nem tudunk elmenni szó nélkül a következő ékszergarnitúra mellett. A platina karkötőből, melltűből, fehérarany fülklipsz párból és gyűrűből álló szett mindenképpen figyelemreméltó darab. Formájában és színében is a természetet idézi, utóbbit a jade drágaköveknek köszönheti. A navett csiszolású, leveleknek tűnő drágakövek között apró virágokként hatnak a karmos foglalású briliánsok.

A most következő kép már nyárias, a zöldek ugyanúgy dominálnak rajta. Márffy Ödön a párizsi Julian Akadémia ösztöndíjasaként több nyarat is eltöltött Bruges-ben. A képen a Bruges-i Lac d'Amour tó látható, valamint az azt körülvevő park. A festői táj megörökítésekor Márffy bátran kísérletezett, a kompozícióban a cézanne-i képalakítás, a színekben pedig a fauves-ok árnyalatai köszönnek vissza.

Patakparti táj a főszereplője Szobotka Imre festményének is. Az alapvetően naturalista képen visszafogott kubista formálás is látható, ezek elegyítése jellemző a festőre. A rendkívül frissnek ható táj főként a kék és a zöld árnyalataiból épül fel, a növényzet olyan üdének tűnik, mintha nemrég öntözte volna meg egy kiadós tavaszi eső.

Már a fenti válogatásból is látszik, hogy a zöldnek számtalan árnyalata létezik, közöttük mindenki meglelheti a neki tetszőt, amely felfrissíti vagy éppen megnyugtatja.Szerző: műtárgy.com