Tavaszköszöntő kiállítások

Bartis Attila: A szigeteken - Mai Manó Ház, 2018. március 1. - 2018. május 13.

Számos múzeum, mint az Iparművészeti, a Néprajzi vagy a Szépművészeti Múzeum zárva tartanak, míg mások, mint a Magyar Nemzeti Galéria, nem rendeznek nagy tárlatokat a tavasz első felében. Ennek a helyzetnek azonban meg van az az előnye is, hogy több figyelem juthat azoknak a kis kiállítóhelyeknek, melyek bár érdekes és izgalmas tárlatokkal jelentkeznek, sokszor mégsem tudják felvenni a hírversenyt a legnagyobb múzeumokkal. A következőben olyan, márciusban megtekinthető budapesti kiállítások közül válogatunk, melyek izgalmasak lehetnek minden művészetkedvelőnek.Bár Bartis Attila elsősorban íróként ismert, azonban fotósként is kiváló, hasonlóan Nádas Péterhez, a kortárs magyar irodalom egyik legfontosabb alakjához. Bartis most döntően a Távol-Keleten készült fekete-fehér fotókkal jelentkezik, melyekből Petrányi Zsolt rendezett kiállítást.

Bartis Attila: A szigeteken (Fotó: Mai Manó Ház)

Műcsarnok: Derkó2018; Kilenc műteremből; Sandro Miller: Malovich Malkovich Malkovich

A Műcsarnokban most három kiállítás is várja az érdeklődőket. A Derkó2018 a Derkovits-ösztöndíjasok, azaz a legizgalmasabb pályakezdő képzőművészek munkáit mutatja be, a Kilenc műteremből című tárlat pedig befutottabb művészek (Bullás József, Turcsányi Antal, Baksai József, Faa Balázs, Kapitány András, Lajtai Péter, Nagy Gabi, Agnes von Uray és Pázmándi Antal) munkáiból válogat. A Budapest FotóFesztivál keretein belül valósult meg az amerikai sztárfotós, Sandro Miller Malkovich Malkovich Malkovich - Tisztelet a kamera mestereinek tárlata, amely John Malkovich színészi átváltozásait követi nyomon: hol Albert Einstein, hol Che Guevara, hol John Lennon vagy Andy Warhol képét ölti magára.

© Sandro Miller / Catherine Edelman Gallery, Chicago jóvoltából

Fajó János: Fekete-Fehér - Deák Erika Galéria, 2018. február 9. - 2018. március 24.

A Deák Erika Galériában a magyarországi geometrikus művészet egyik vezéralakja, a nyolcvanegy éves Fajó János mutatkozik be. A kiállítás különlegessége, hogy Fajónak nem csak az aukciós piacon is népszerű grafikáit és festményeit lehet megtekinteni, hanem a kevésbé ismert szobrait is.

Enteriőrkép, fotó: Rákossy Péter

Papp Oszkár - Körösi Galéria, 2018. február 20. - 2018. március 19.

A magyar festészet egy korábbi korszaka doyenjének, Papp Oszkárnak a kiállítása várja a látogatókat a Körösi Galériában március 19-ig. A Kossuth-díjas művész, akinek művei aukciókon is gyakran felbukkannak, művészetét az 1960-as években absztrakt-szürreális Szürenon tendencia formált, majd innen később a természeti és a mitológiai témák felé fordult.

Papp Oszkár: Trió, 1978

Rafael Y. Herman - Ludwig Múzeum, 2018. február 16. - 2018. április 1.

A kortárs izraeli művész fotói különleges technikájukkal arra tesznek kísérletet, hogy megmutassák az éjszaka fényének látható erejét. Ennek a paradoxnak a szinte képzeletbeli bemutatása pedig a szürrealitás és a valóság határait vizsgálja.

Fotó: Rosta József, Ludwig Múzeum adattára

Román csarnok - Szépművészeti Múzeum, 2018. március 15-húsvétig.

Bár a Szépművészeti Múzeum csak ősszel nyit újra a több éves felújítása után, mintegy kóstolóként, a Román csarnokot már márciusban megnyitják két hétre. Ebben a két hétben a különleges díszítésű csarnok, melyet korábban főként raktárként használtak, ingyenesen lesz látogatható.

Forrás: Szépművészeti Múzeum

Kétfejű gyufa - Válogatás négy kortárs román magángyűjteményből - Új Budapest Galéria, 2018. február 16 - 2018. május 27.

Ez a kiállítás négy fontos román művészeti gyűjteményből válogat, melyek három különböző városban: Kolozsváron, Temesváron és Bukarestben találhatóak. A tárlat célja, hogy bemutassa a román művészet jelenét és közelmúltját, ami az elmúlt években a nemzetközi műtárgypiacon is számos gyűjtő fókuszába került.

Mircea Cantor: Kétfejű gyufa