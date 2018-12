TOP 10: a legdrágább magyar festők a százmilliósok klubjában

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A rendszerváltozás utáni műkereskedelem egyik fontos értékmérője az úgynevezett "top tízes lista", mely az idehaza értékesített legdrágább magyar festményeket tartalmazza. A tekintélyes névsorban a legjelentősebb hazai alkotók szerepelnek, s legfeljebb az uralkodó ízlésvilág befolyásolta az épp aktuális helyezéseket.

Csontváry Kosztka Tivadar: Traui táj naplemente idején

2003-ig kellett várni, hogy a lista élére egy olyan remekmű kerüljön, melynek leütési ára meghaladta a 100 millió forintot. Ez a kép a Virág Judit Galéria árverésén felbukkant Munkácsy Mihály(1879) című festménye volt, amely 160 millió forintért kelt el.Azonban egy évig sem tudta őrizni abszolút rekorder státuszát, egy másik Munkácsy kép aátlépte a 200 milliós határt. Az események az évezred közepén felgyorsultak. Az utóbbi években előre törtek a magyar modernizmus mesterei, mint a fauve-os Tihanyi Lajos, az avantgárd Bortnyik Sándor és a Római iskolás Aba-Novák Vilmos. A listára rövidesen már csak olyan alkotások fértek fel, melyekért 100 millió forintot fizetett az elszánt vásárló.

Munkácsy Mihály: Poros út

A magyarországi árverések történetének 10 legértékesebb magyar festménye:

Csontváry Kosztka Tivadar: Traui táj naplemente idején, 1899 240 millió forint - Virág Judit Galéria

- Virág Judit Galéria Csontváry Kosztka Tivadar: Randevú, 1902 körül 230 millió forint - Kieselbach Galéria

- Kieselbach Galéria Munkácsy Mihály: Poros út I., 1874 220 millió forint - Virág Judit Galéria

- Virág Judit Galéria Tihanyi Lajos: Pont Saint Michel, 1908 220 millió forint - Virág Judit Galéria

- Virág Judit Galéria Csontváry Kosztka Tivadar: Hídon átvonuló társaság, 1903-1905 180 millió forint - Virág Judit Galéria

- Virág Judit Galéria Munkácsy Mihály: Alvó nagyapó, 1887 - 180 millió forint - Virág Judit Galéria

- Virág Judit Galéria Tihanyi Lajos: Pont Saint Michel, 1908 170 millió forint - Kieselbach Galéria

- Kieselbach Galéria Bortnyik Sándor: Lámpagyújtó, 1921 170 millió forint - Kieselbach Galéria

- Kieselbach Galéria Munkácsy Mihály: A baba látogatói, 1879 160 millió forint - Virág Judit Galéria

- Virág Judit Galéria Csontváry Kosztka Tivadar: Olasz halász, 1901 körül 140 millió forint - Virág Judit Galéria

- Virág Judit Galéria Gulácsy Lajos: A púpos vénkisasszony régi emlékeit meséli Herbertnek 1911-1912 120 millió forint - Virág Judit Galéria

- Virág Judit Galéria Aba-Novák Vilmos: Kikötő, 1930 120 millió forint - Virág Judit Galéria

- Virág Judit Galéria Gulácsy Lajos Karosszékben ülő lány, 120 millió forint - Virág Judit Galéria

Jelenleg Csontváry Kosztka Tivadar, Munkácsy Mihály, Tihanyi Lajos, Bortnyik Sándor, Gulácsy Lajos valamint Aba-Novák Vilmos művei szerepelnek a listán, a 240 és 120 millió forintos tartományban.Csontváry négy képpel szerepel a legértékesebb tíz magyar festmény között. Az alig 100 tételt számláló életmű tetemes hányada ma már közgyűjteményekben található, így a "meg nem értett zseni" alkotásait komoly licitharc övezi a hazai árveréseken.Három festménnyel szerepel Munkácsy Mihály a listán, hisz a Párizsban hírnevet szerző "festőfejedelem" művészetét komoly kultusz övezi. Alkotásai nemcsak idehaza, de a nagy nemzetközi aukciós házak kínálatában is komoly eredményekkel szerepelnek. Gulácsy Lajos titokzatos világát két alkotás képviseli. A művész elvágyódást sugalló különös, már-már álomszerű világa örök klasszikus, amely megigézi a közönségét.

Tihanyi Lajos: Pont Saint Michel

A várományosok

Az utóbbi években egyre inkább felértékelődő modern, progresszív törekvéseket Tihanyi Lajos, Bortnyik Sándor illetve Aba-Novák Vilmos művészete képviseli jelenleg a top tízben. Előbbi kettő a nemzetközi avantgárd külföldön is elismert képviselője, míg Aba-Novák a legkedveltebb Római ösztöndíjasként készített tájképei az itáliai novecento hatásáról árulkodnak.Rövidnek tűnhet ez a névsor ahhoz képest, hogy a magyar festészet számos kiváló művészt sorakoztatott fel az elmúlt két évszázadban.A legkiemelkedőbb hiányzó név kétségtelenül Rippl-Rónai Józsefé. Talán a sors szeszélye, hogy miközben a külföldi múzeumok esetenként több száz millióért vásárolnak Rippl-Rónai József festményeket és a háttér kereskedelemben is hallani 200 millió forintot meghaladó vételekről, a hazai aukciókon még soha nem szerepelt olyan Rippl-Rónai festmény, amely átlépte volna a 100 milliós határt. Erre most jó esélye van a téli szezonban szereplőcímű remekműnek, amelynek kikiáltási ára 90 millió forint. Nem nehéz megjósolni, hogy már rövid távon is a "kukoricás" Rippl-Rónai festmények lesznek a top 10-es lista éllovasai.

Rippl-Rónai József: Cyneák fehér vázában

Az utóbbi években a 20. századi művészek közül leglátványosabban Vaszary János és Kádár Béla árai emelkedtek, előbbi átlépte a 70, utóbb a 90 milliós határt. Dekorativitásuk mellett festői világuk vonzerejét növeli, hogy életműveik nemzetközi tendenciákkal állíthatók párhuzamba. A téli szezonban szereplő Vaszary kép a65 millió forintos kikiáltási árával sem esélytelen, hogy átlépje a bűvös küszöböt.

Vaszary János: Korzó

De hiányoznak erről a listáról azok az egyre jobban felértékelődő nevek is, melyek a "magyar vadak" és a Nyolcak köréhez köthetők. Elég megemlíteni Czóbel Béla, Berény Róbert és Boromisza Tibor nevét, akik várhatóan szintén a százmilliós klub tagjai lehetnek.