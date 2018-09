Zsúfolt programmal indul az őszi aukciós szezon

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Kétnapos aukcióval kezdi az őszi szezont a: szeptember 25-én XIX-XX. századi festmények és bútorok, míg másnap néprajzi tárgyak kerülnek kalapács alá. Az első nap drágább tételei, Czene Béla, Farkasházy Miklós, Molnár C. Pál, Berkes Antal, Neogrády László, Háry Gyula és Szánthó Mária festményei 180 és 280 ezer forint közötti induló árat kaptak, míg a bútorok közül egy 1900 körül készült osztrák komód emelkedik ki 260 ezres induló árával. Hasonló sávban mozognak a 26-i néprajzi aukció értékesebb tételeinek árai is: így egy 1859-es bakabányai mázas cserépkancsó és egy XVI. századi bükkfa templomi láda 240 ezer, míg egy XIX. századi osztrák vagy német festett fenyőfa láda 220 ezer forintról indulva várja a liciteket. Az árverések anyaga itt , illetve itt tekinthető meg.

Ez a festett fa láda 220 ezer forintos kikiáltási áron szerepel a Nagyházi Galéria néprajzi árverésén.

Szeptember 26-án kamaraaukcióval indítja az őszt a. A képzőművészeti anyag különlegessége egy 133 darabos Szász Endre grafikagyűjtemény lesz kedvező, 220 ezer forintos kezdő árral, de elérhető áron indulnak Mednyánszky László és Boromisza Tibor akvarelljei is. Az ékszerek között az egyedi vintage darabok mellett brilles és színes drágaköves ékszerekre is lehet licitálni. A népi naiv művészetet Vankóné Dudás Juli, a kortárs kerámiát Gorka Lívia munkái képviselik. Az aukció tételei itt tekinthetők meg.

Ez az ezüst nyakék markazit díszítésű középdísszel, kék szintetikus kő ékítéssel 20 ezer forintról indul a BÁV kamaraárverésén.

szeptember 27-i árverésének legfontosabb tétele egy két és fél millió forintról indított vegyes technikájú Moholy Nagy László grafika, ami közel negyedszázada szerepelt már egy New York-i Christie's aukción is. Fényes Adolf és Sikuta Gusztáv csendéleteire 1,2 millió, illetve 950 ezer forintról kezdődhet a licit.Azszeptember 29-i árverésén Szőnyi István, Ország Lili és Molnár C. Pál művei kaptak hatszámjegyű kezdőárat, míg a gazdag kisplasztikai kínálatból Olcsai Kiss Zoltán és Csíkszentmihályi Róbert érmei emelkednek ki.Október 3-án lesz akövetkező aukciója. A kéthetente árverező ház mostani anyagából Tóth Menyhért Tájképe és Gadányi Jenő Szilvás csendélete érdemel külön említést, előbbi 240, utóbbi 150 ezer forintos kikiáltási árat kapott. Az árverés anyaga itt található.Első árverésének 20. évfordulóján, október 5-én tartja őszi aukcióját a. Az anyag, túl azon, hogy összességében is méltó az évfordulóhoz, néhány igazi különlegességet is kínál. Rippl-Rónai József kukoricás korszakának egyik remeke, a 60 millió forintról induló Pihenő Fenella akár a művész 95 milliós életmű-rekordját is megdöntheti. 50-70 millió forintot vár az árverőház Bortnyik Sándor avantgárd korszakának kiemelkedő darabjáért, egy Weimarban készült absztrakt csendéletéért. A nemzetközi műpiacon is igen keresett Reigl Judittól idehaza még nem került kalapács alá olyan csúcsmű mint az 1954-ben született A semmi szétzúzása. Aki meg akarja szerezni a művész jelenlegi hazai rekordáránál magasabbról, 36 millió forintról induló vásznat, annak valószínűleg külföldi licitálokkal is meg kell küzdenie. A kínálatból méreteivel is kiemelkedik Pekáry István Ősz című, a magyar vidéki életet költői szépséggel ábrázoló, múzeumba kívánkozó műve, ami 7 millió forinton kezd. Ismert magángyűjteményekből kerül kalapács alá Vaszary János Tengerpartja (kezdő ár 30 millió forint) és Perlmutter Izsák Szalonja (36 millió forint). A kortárs művészetet mások mellett Maurer Dóra, Váli Dezső és Fehér László alkotásai képviselik. Az árverőház az évforduló alkalmából a szokásos 20% helyett csak 10%-os jutalékot számol fel vásárlóinak. Az aukció teljes anyagát itt lehet megnézni.

Rippl-Rónai József, Pihenő Fenella című képe 60 millió forintról indul a Virág Judit Galéria aukcióján.

A debrecenioktóber 6-án tartja őszi festmény és műtárgy árverését. Az aukció legdrágább tétele a XIX. századi nagyváradi festő, Mezey Lajos talán legismertebb munkája, A Vezúv kitörése, ami az ezredforduló óta már harmadszor próbál szerencsét árverésen; ezúttal 4,8 millió forintról indítják. Koszta József női portréjáért 1,8, Mednyánszky László Téli tájáért 1,1 millió forinton indulhat a licit, de legalább 950 ezret kell majd fizetni az utóbbi egy-két évben rendkívül keresetté vált Balázs János kései festményéért, a Bőségért is.Október 7-én lesz ahagyományos őszi aukciója. Itt az első világháború frontján tragikusan fiatalon elhunyt Plányi Ervin javíthat életmű-rekordot, akinek Tavaszi kert című, külföldi magángyűjteményeket is megjárt vászna 24 milliós kikiáltási árral és 30-50 milliós taksával várja a liciteket. Ez egyben az aukció legmagasabb kezdő ára, holtversenyben egy Mattis-Teutsch János kompozícióval és egy Vaszary János akttal. A ház ritkán árverezi régi külföldi mesterek műveit, ezúttal azonban több, XVI-XVIII. századi itáliai mester alkotásaira is lehet licitálni; a kezdő árak 6-7 millió forint között alakulnak. Figyelemre méltó a kortárs kínálat is, melyben több, egykoron Nancy Goodman Brinker magyarországi amerikai nagykövet jelentős kollekciójában helyet kapott munka szerepel. Közülük Lakner László ifjúkori műve, a Paprika II. indul a legmagasabbról, 7,5 millió forintról. Nádler István 2008-as, Két lépés című képpárjának darabjaiért 3,2 millió, El Kazovszkij Belső tér tárggyal című korai alkotásáért 800 ezer, míg Fehér László Siratófaláért 700 ezer forintról indul a licit. Az árverés teljes anyaga itt található.

Lakner László műve, a Paprika II. 7,5 millió forintról a Kieselbach Galéria árverésén

Ugyanezen a napon árverez, immár hatodik alkalommal, ais. Művek a XX. század második feléből című aukciójukon többségében kortárs munkák szerepelnek. A kivételek közé tartozik Bene Géza, akinek Metamorfózis című papíralapú munkája 1,4 millió forinttal az aukció legdrágább tétele. A kortársak közül Konok Tamás, Hencze Tamás, Károlyi Zsigmond, Klimó Károly, Bernát András, Váli Dezső és Alexander Tinei munkái általában 450-800 ezer forint közötti induló árat kaptak.