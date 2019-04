Nem is gondolnád, hogy milyen gigantikus a világ 10 leghatalmasabb fegyvere

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

SSK .950 JDJ

Pfeifer Zeliska .600 Nitro Express revolver

Cár-ágyú

A "Kövér Mackként" is emlegetett forgó-tolózáras puska a legnagyobb kaliberű, hivatalosan civil forgalomban is kapható fegyver a világon, .950-es (kb. 24,13 mm) lőszert tüzel. Mivel szinte kezelhetetlenül nehéz fegyver, nem sokan álltak sorba, hogy megvegyék a használati értékkel gyakorlatilag nem rendelkező Fat Macet 4000 dolláros listaáráért (most kb. 1,1 millió forint), amikor 2006-ban forgalmazni kezdték. Egy darab .950-es lőszer ráadásul 40 dollárba (kb. 12 ezer forint) került.Az alacsony érdeklődés miatt alig 3 darab SSK .950 JDJ készült, az SSK Industries mind a fegyverek, mind a hozzá való lőszer gyártását rövid időn belül leállította.A hat kilós, .600-as kaliberű (15,24 mm) lőszert használó Zeliska-revolver a legnagyobb olyan pisztoly a világon, mellyel célzott lövést lehet leadni támaszték nélkül. Hasonlóan az SSK .950-eshez, ennek sem sok gyakorlati haszna van, hiszen a visszarúgása annyira erős, hogy az már balesetveszélyes, egy lőszer ára pedig szintén 40 dollár körül mozog, ami nagyon drágának számít, míg maga a pisztoly 16 000 dollár.A .600 Nitro Express lőszert egyébként elefántvadászatra találták ki, erre a célra viszont egy könnyebben kezelhető puska, például egy CZ 550-es sokkal alkalmasabb lehet.

Fotó: Shutterstock

A legnagyobb kaliberű lapos ívben tüzelő ágyúja az orosz Cár-ágyú, 890 milliméteres a cső belső átmérője. 1586-ban öntötték bronzból, Fjodor Ivanovics cár uralma alatt, majd 1835-ben cifra motívumokkal feldíszítették. Ma a Kreml előtt van kiállítva néhány hatalmas ágyúgolyóval együtt, melynek kilövése lehet, hogy problémát okozna neki, hiszen a fegyvert kőkartáccsal való tüzelésre tervezték. Nincs hivatalos dokumentáció arról, hogy a Cár-ágyút valaha is elsütötték volna.Bár a Cár-ágyú a világ legnagyobb kaliberű lapos ívben tüzelő ágyúja, kerekeket és a szerkezetet is számítva a legnagyobb méretű ágyú az indiai Jaivana, amely több mint egy méterrel hosszabb és magasabb is, ez azonban "csak" 280 mm-es belső csőhosszal rendelkezik.