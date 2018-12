Elárulták a nyugdíjpénzeket kezelő profik, mi hozhatja a legtöbb pénzt a konyhára

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az Amundi, Európa legnagyobb alapkezelője és a Create-Research közösen készítettek egy felmérést 149 európai nyugdíjalap körében arról, hogy a következő három évben mely befektetések hozhatják el számukra a legmagasabb hozamokat. A nyugdíjalapok 64%-a globális részvény eszközosztályt tartja a legjobbnak hozamszerzési oldalról, de az infrastrukturális projektek is egyre népszerűbb befektetési területek, ezeket a válaszadók 58%-a jelölte meg, mint jó hozamforrások.Nem bíznak ugyanakkor a nyugdíjalapok kezelői az aranyban, devizákban és a hedge fundokban sem, az aranyban például senki nem bízik. A hedge fundoknak sem jelent túl jó hírt az eredmény, a teljesítményük miatt már amúgy is jó ideje kapják az ívet a piacon. Nagyon úgy tűnik, hogy a hedge fundok idén is negatív hozammal zárják az évet, ami azt jelenti, hogy a nyugdíjalapoknak ez lesz a tizedik olyan évük, amikor jobban jártak volna, ha hedge fundok helyett a pénzt közvetlenül az S&P 500 index lekövetésébe fektették volna.A nyugdíjalapokat kérdezték arról is, hogy a következő három évben mely piacoktól várják a legjobb hozamokat. A válaszadók 40%-a ez az ázsiai régió lesz (Kína nélkül), ezt 38%-kal követi az USA, majd 37%-kal India. Közép- és Kelet-Európát a válaszadók 9%-a jelölte meg, de ez még mindig magasabb, mint a britek 5%-a.