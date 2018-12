Figyelmeztetnek a befektetési guruk: a nyugdíjválság jelenti a legnagyobb veszélyt

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Russel Investments vezérigazgatója szerint jelentős kihívás jelenleg a világon a több milliárd nyugdíjas juttatásainak kifizetése. Olyannyira, hogy úgy látja, ez nagyobb fenyegetés a befektetési iparág számára, mint a díjak csökkenése vagy a passzív befektetési alapok térnyerése.A World Economic Forum becslése szerint a nyugdíjra félretett megtakarítások és a nyugdíjhoz szükséges megtakarítások közötti hiány a 2015-ös 70 ezermilliárd dollárról 400 ezermilliárd dollárra fog nőni 2050-re. Az országok közül az USA néz szembe az egyik legnagyobb hiánnyal, ami 28 ezermilliárdról 2050-re 137 ezermilliárd dollárra fog nőni.A Morningstar vezérigazgatója szerint ugyanakkor az amerikai nyugdíjválság megoldása nem egyszerű, mivel az emberek nem tesznek félre elég pénzt, ráadásul még későn is kezdenek el megtakarítani.A nyilatkozó szakértők szerint az egyik legnagyobb problémát azt jelenti, hogy a világ országainak többsége egy olyan nyugdíjrendszerre rendezkedett be, amely egyénenként 15 éves nyugdíjkifizetéssel kalkulál, holott mára a nyugdíjba vonuló emberek 30-40 évet is élnek.