Jön a lengyel nyugdíjreform, ami Magyarországnak is példa lehet

az előírások a jövő év júliusától a több mint 250 dolgozót alkalmazó vállalatokra vonatkoznának majd,

a kis cégeket 2020 júliusától kötelezik a rendszer bevezetésére,

a közigazgatási szféra dolgozóit pedig 2021 januárjától vonják be.

A programba bekerülő pénzt a megfelelő engedélyekkel rendelkező, a lengyel tőkepiacon legalább három éve működő befektetési alapokra bízzák majd.

Az állami költségvetésből minden egyes munkavállaló után 250 zloty (mintegy 59 euró) kezdeti hozzájárulást és 240 zloty (mintegy 56 euró) évi támogatást fizetnének ki.

A munkavállalók a bruttó fizetésük 2-4 százalékát fizetnék be egyéni számlájukra, a munkáltatók ehhez további 1,5-4 százalékkal járulnának hozzá.

A PPK-ban való részvételre a 19 és 55 év közötti munkavállalók jogosultak, mintegy 11 millió ember. Becslések szerint ténylegesen 8,5 millióan élnek majd a lehetőséggel.

A csatlakozás automatikus, a rendszerből való kilépés bármikor lehetséges. A munkavállalónak ez utóbbi esetben vissza kell téríteni a számlájára folyósított állami támogatást és a foglalkoztatói hozzájárulás 30 százalékát, valamint be kell fizetnie a megfelelő jövedelemadót.

A 60 éves életkor elérése után igényelni lehet a megspórolt összeg 25 százalékának kifizetését, a hátralévő 75 százalékot 10 év alatt folyósítják.

A nyugdíjrendszer ezen pillére Magyarországon is hiányzik, jelenleg egyetlen szolgáltatónál, az Allianznál érhető el foglalkoztatói nyugdíjprogram.

