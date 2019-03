Még sincs baj a legnagyobb magyar nyugdíjpénztárnál

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Horizont Magánnyugdíjpénztárnál a tagdíjakat és a támogatást az évente februárban induló kampányunk során egy évre előre kérjük befizetni. Jelenleg a 2019 márciustól 2020 februárig tartó egy éves időszakra gyűjtjük a díjakat. A befizetési határidő március 31. Az aktuális adatok szerint a tagdíjfizetői arány az éves időtávra 63,2% a támogatásokat befizető tagok aránya pedig 52,8 %. Annak érdekében, hogy a határidőre a 70%-os tagdíjfizetői arányt az éves időtáv vonatkozásában elérjük hetente küldünk tagjaink részére befizetésre felhívó hírlevelet e-mailen, SMS-t, emellett honlapunkon és a facebook-on is ösztönözzük a díjak teljesítését.



A jogszabály rendelkezései szerint a pénztár jogutód nélkül végelszámolással megszűnhet, ha a tagdíjfizető tagok száma a megelőző hat hónap átlagában legalább kettő hónapon keresztül a taglétszám 70 %-a alá csökken. Ettől azonban nem kell tartani, hiszen 2019 júniusáig már jelenleg is teljesítettük a jogszabályi elvárást. Az éves időtávra vonatkozó teljesítéshez még a tagok legalább 6,8%-ának kell befizetnie a tagdíjat. Ezúton is kérjük azokat a tagtársakat, akik még nem rendezték a díjakat, hogy mihamarabb tegyék meg! Egyben szeretnénk kifejezni köszönetünket a befizetőknek.