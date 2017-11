Nagyot néznek majd a leendő nyugdíjasok, ha megtudják, mibe fektetik a pénzüket

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A tervek szerint ma publikálják a kormány iparstratégiai fehér könyvét, amely részben a Brexitet követő időszakra készítené fel a szigetországot. Az üzletfejlesztésért felelős államtitkár egy interjúban beszélt arról, hogy van még mit tenni a cégek tőkéhez való hozzájutásáért, részben ez indokolja, hogy a brit nyugdíjalapoknak a jövőben lehetőségük lesz növelni a portfóliók kockázatát, és olyan cégekbe és ötletekbe is befektethetnek, amelyeket korábban még spekulatív eszközöknek tartottak.Egyes tervek szerint a kormány egy 2,5 milliárd fontos tőkével működő állami befektetési alapot is létrehozna, amely a magánszektorral közösen fektetne be ígéretes vállalkozásokba. Az új szabályokra és intézkedésekre azért van szükség, mert a britek tartanak attól, hogy a Brexitet követően az Egyesült Királyság elveszti innovációs központként való szerepét, emiatt pedig a K+F-kiadások mértéke is visszaesik majd.A brit kormány tervei szerint a nemzeti jövedelem K+F-re allokált jelenlegi, 1,7%-os arányát 2,4%-ra emelnék 2027-re, elérve ezzel az OECD-átlagot. A hivatalos statisztikák szerint a britek K+F-es kiadásai az elmúlt 15 évben stagnáltak és jóval alacsonyabbak más EU-s tagállamokban és a gyorsan növekvő ázsiai gazdaságokban mértekhez képest.