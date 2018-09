Sokba kerültek és nem is kerestek sokat a nyugdíjra gyűjtőknek a profi befektetők

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A torontói befektetési tanácsadó cég, a CEM 42 brit és 48 holland nyugdíjalapot vizsgált, ez alapján a brit alapok 2010 és 2016 között éves szinten 9,1%-os nettó hozamot tettek zsebre a magántőke-befektetéseiken, ami elmarad a részvényeken elért 10,3%-os, illetve az ingatlanbefektetéseken elért 10,4%-os teljesítményektől.Hasonló volt a trend a holland nyugdíjalapoknál is, amelyek a magántőke-befektetéseken 9,6%-ot, a részvényeken 9,9%-ot, az ingatlanbefektetéseken pedig 10,4%-ot kerestek 2010 és 2016 között.A tanulmányból kiderül az is, hogy a magántőke-befektetéseken elért alacsonyabb éves hozam annak köszönhető, hogy ezek az alapok magas költségekkel dolgoznak. A brit és holland nyugdíjalapok átlagosan 414, illetve 454 bázispontot elérő díjat fizettek magántőkealapoknak a vizsgált időszakban. Ráadásul a hozamok volatilitása is a magántőkealapok esetében volt a legmagasabb.A brit nyugdíjalapok kezelt vagyonuk több mint 5%-át tartották 2016-ban magántőke-befektetésekben, több mint kétszer annyit, amennyit holland társaik a maguk 2,3%-os átlagukkal.A legrosszabb teljesítményt 2010 ás 2016 között a hedge fundok mutatták fel éves szinten 4,1 és 2,4%-kal a brit és holland alapoknál. A brit nyugdíjalapok kezelt vagyonuk, mintegy 4,6%-át, a hollandok pedig 1,1-át tartották hedge fundoknál 2016-ban.(Financial Times)