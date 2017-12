280 ezer forint állami ingyenpénz üti a markodat, ha még idén lépsz

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Megdobnak 280 ezer forinttal

nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) esetén 100 ezer forintos (2020 előtt nyugdíjba vonulók esetén 130 ezer forint),

nyugdíjbiztosítás esetén 130 ezer forintos,

önkéntes nyugdíjpénztár esetén pedig 150 ezer forintos felső határig.

Melyiket válasszam?

érdemes nem hozzájuk nyúlni nyugdíjazás előtt, hiszen amellett, hogy amennyi pénzt kiveszünk, legalább annyival kevesebb jut nyugdíjra, a termékek többsége szankciókat is a nyakunkba akaszt nyugdíj előtti feltöréskor. Az a minimum, hogy ebben az esetben az állami támogatást vissza kell fizetni.

Érdemes egyszerre többféle terméket indítani és amennyit csak lehet, félretenni rajtuk.

itt a legszélesebb a befektetési eszközök választéka, hiszen nemcsak befektetési portfóliók között válogathatunk, hanem kötvényeket, részvényeket, indexeket is megvehetünk,

ha jól használjuk, ez a legolcsóbb megtakarítási forma, hiszen nem kell kifizetnünk a többi termék esetén fellépő ügynöki jutalékokat,

ha rövid távon fel kell törnünk a számlát, itt szenvedjük el a legalacsonyabb veszteséget, mivel csak a hozam után kell adóznunk (az állami támogatás 120%-ának visszafizetése mellett).

a széles választék az alacsonyabb pénzügyi tudással rendelkező ügyfeleknek zavarba ejtő lehet,

illetve a 20 százalékos adójóváírás maximális mértéke itt a legalacsonyabb (100 ezer forint, 2020 előtt nyugdíjba vonulók esetén 130 ezer).

többnyire kezelt portfóliókból válogathatunk, melyek általában kockázatvállalási hajlandóságunknak megfelelően fektetnek be,

tíz év eltelte után hozzáférhetünk a hozamhoz (amely, ha kifejezetten nyugdíjra akarunk spórolni, nem nevezhető mindenképp előnynek), húsz év után pedig szép fokozatosan a tőkéhez is,

a munkáltató befizetése is gyarapíthatja a félrerakott vagyont,

itt a legnagyobb az adójóváírás maximuma (150 ezer forint az egészség és önsegélyező pénztárak után igénybe vett adójóváírással együtt).

ha megszorulunk tíz éven belül, nem férhetünk hozzá, maximum tagi kölcsön formájában, ami plusz költségeket jelenthet,

ha nem fizetjük folyamatosan, nagyobb összegeket, a befizetéseinket akár 10%-kal is megsarcolhatják,

a befektetési portfóliók kínálata pedig szűk, általában 3-5 megoldás közül válogathatunk.

a tanácsadó, biztosító noszogat, hogy fizessük a megtakarításunkat rendszeresen,

számos olyan plusz extrát tudunk venni, mint a kockázati kiegészítők (vagyis munkaképesség csökkenésére; rokkantságra, tartós betegségre is nyújthat fedezetet), a haláleseti alapbiztosítás, a díjátvállalás, árfolyamfigyelés (szintén nem feltétlen előny, erről itt írtunk), a sok esetben díjmentes portfólió-módosítás lehetősége,

ez lehet a legdrágább termék, ha nem jól választunk, ha nem fizetjük rendszeresen, végig az előre meghatározott futamidő alatt, például ha az első évben mondjuk fel, akár a befizetésünk 80%-át is elbukhatjuk,

az ügynök, aki felvette a termék masszív kezdeti jutalékát, lehet, hogy 1-2 hónap után lelép, tanácsadó nélkül hagyva az ügyfelet,

nyugdíjazás után pedig ki kell vennünk a pénzt.

Adózás

Az egyik fő érv a nyugdíjra való megtakarításra a 20% állami támogatás mellett az, hogy ha nyugdíjig tartjuk a befektetésünket, adózni sem kell mellette.

Ha idén még nem indítottunk nyugdíjcélú megtakarítást, az év vége felé különösen érdemes lehet elgondolkodni a dolgon, hiszen ha idén december 31-ig megszületik a szerződés, és idén be is fizetünk rá, jövőre már az adóbevallásunkban vissza is igényelhetünk a befizetésünk 20%-ának megfelelő adótÖsszesen, ha több terméket indítunk, 280 ezer forintot igényelhetünk vissza az államtól, melyhez 1,4 millió forintot kell nyugdíjcélra félretennünk az év végéig. Bár ez az összeg elég soknak tűnhet, ha későn kapcsolunk és 50 évesen kezdünk el félretenni nyugdíjra, ilyen összegekben érdemes gondolkodnunk, ha érdemi nyugdíj-kiegészítést akarunk magunknak összeszedni. Erről itt írtunk:Mindhárom terméktípusnak megvannak az előnyei és a hátrányai, a legfontosabb tudnivaló viszont, hogyAz egyéni termékeket szemlélve, aelőnye, hogy:hátránya, hogy:Azelőnye, hogy:Hátránya, hogy:előnye, hogy:hátránya, pedig, hogy:Ha viszont mégis hozzá kell nyúlnunk idő előtt, így adózunk: