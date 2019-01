A Direct FX-re bíztad a pénzed? Nem kellett volna

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított piacfelügyeleti eljárásban vizsgálta, hogy az Y-Gen Financial Kft. (Y-Gen Kft.) végzett-e jegybanki engedély nélkül rendszeres gazdasági tevékenység keretében, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról szóló törvény (Bszt.) szerinti portfóliókezelés befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve bejelentés hiányában függő ügynöki tevékenységet.Az MNB már eljárása közben ideiglenes intézkedésként azonnali hatállyal megtiltotta, hogy az Y-Gen Kft. bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen. A szolgáltató adatait emellett már korábban megjelentette honlapja Figyelmeztetések menüpontjában.Vizsgálata során a jegybank feltárta, hogy az Y-Gen Kft. a vizsgált időszakban bejelentés nélkül és jutalék ellenében magyar ügyfeleket közvetített a DirectFX Trading Pty Ltd. ausztrál székhelyű befektetési vállalkozás részére, illetve a közvetített befektetők számára portfóliókezelési tevékenységet is végzett. Az MNB megállapította, hogy az Y-Gen Kft. nem szerepel a jegybank vonatkozó nyilvántartásaiban, így befektetési szolgáltatási és függő ügynöki tevékenység végzésére nem (és nem is volt) jogosult. Megállapította továbbá, hogy a DirectFX 2018. október 11. napjától fizetésképtelenség miatt felszámolás alatt áll, és tevékenységi engedélyét az ausztrál pénzügyi felügyelet (ASIC) - a prudenciális szabályok folyamatos és súlyos megsértése miatt - 2018. október 18-án visszavonta.Mindezek nyomán az MNB ma közzétett határozatában az Y-Gen Kft.-t 6,5 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte, továbbá azonnali hatállyal megtiltotta, hogy jegybanki engedély nélkül vagy bejelentés hiányában befektetési szolgáltatási és függő ügynöki tevékenységet végezzen. A bírságösszeg meghatározásánál az MNB súlyosító körülményként vette többek között figyelembe, hogy a társaság jogosulatlan tevékenységét Magyarországon befektetési szolgáltatás nyújtására engedéllyel nem rendelkező vállalkozás javára, illetve vele együttműködve végezte. Enyhítő körülmény volt, hogy a jogsértés csekély számú befektetőt érintett.Az MNB az ügyben (több bűncselekmény gyanúja miatt) büntetőfeljelentést tett, illetve a helyszíni vizsgálat során tapasztalt - hatáskörén kívül eső - egyéb jogsértések miatt eljárást kezdeményezett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is.Az MNB tájékoztatja az érintett befektetőket, hogy a Direct FX-szel szemben esetlegesen fennálló követeléseik érvényesítése érdekében közvetlenül kapcsolatba léphetnek az ASIC-kal a honlapján megadott módokon, illetőleg közvetlenül fordulhatnak a Direct FX felszámolójához is.Az MNB ismételten felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy az esetleges károsodás megelőzése érdekében egy-egy szolgáltatás - különösen a tőkeáttételes befektetési termékek (pl.: FX és CFD) - igénybevétele előtt mindig ellenőrizzék, hogy az adott szolgáltató, ügynök rendelkezik-e pénzügyi, illetve befektetési tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel vagy regisztrációval, s így szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásaiban. Az FX és CFD termék igénybevétele esetén érdemes meggyőződni arról is, hogy a befektetési vállalkozás és az általa kínált termék megfelel-e az ESMA által részleges termékintervenció keretében meghatározott korlátozásoknak (amennyiben ilyen korlátozások alkalmazandók).Az engedéllyel, regisztrációval rendelkező pénzügyi szolgáltatókról az MNB honlapja, ügyfélszolgálata, illetve a vidéki Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózata minden szükséges tájékoztatást megadnak az érdeklődőknek. Amennyiben a fogyasztók úgy ítélik meg, hogy az adott szolgáltató engedéllyel, vagy regisztrációval nem rendelkezik, további ilyen személyről szereznek tudomást, illetve az említett korlátozó intézkedések megsértését észlelik tegyenek bejelentést az MNB részére.