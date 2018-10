A fiatalok és a digitalizáció duplázhatja a magyar biztosítási piacot

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Sebestyén László, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) elnöke elmondta, hogy a szövetség tagja már a biztosítási szakma 44%-a a közvetítők számát tekintve. Az FBAMSZ az összes élet- és nem-életbiztosítási szerződés 16,5%-át kezeli. Hozzátette: az ősz folyamán elindul a FÜGE szakmai edukációs program, mely során ügyfeleket tájékoztatnak a szakma fontosságáról, ez többek közt az MNB alapítványi támogatásából valósul meg. Jelenleg folyik az üzleti etikai kódexük megújítása, melynek jelenleg érvényben lévő változatát 2011-ben fogadta el az FBAMSZ elnöksége.Erdős Mihály, a Generali elnök-vezérigazgatója és a MABISZ alelnöke elmondta, hogy történelmi csúcspontra emelkedett a biztosítók díjbevétele, viszont reálértéken még bőven van tér növekedni. Bár jelenleg alig magasabb a biztosítók díjbevétele, mint 2007-ben, fontos megjegyezni, hogy tíz éve még 36 biztosító dolgozott Magyarországon, most alig 30, az életbiztosítások aránya pedig 55%-ról 40%-ra csökkent a teljes díjbevételi poolon belül. 2007-ben a biztosítók által alkalmazott létszám több mint 26 ezer volt, 2017 ezer végére ez alig 17 ezerre csökkent.Más EU-s országokhoz képest a biztosítási penetráció (vagyis a GDP-arányos díjbevétel) elmarad Magyarországon. Az MNB 10 éven belül 3-szorozódást vár az életbiztosítási ágon belül, illetve 2-szereződést nem életbiztosítási ágon. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, stabil gazdaságra, reálbér-növekedésre és GDP-növekedésre van szükség. Ezen kívül stabil tőkepiaci körülmények is szükségesek, a szabályozásnak pedig támogatónak és kiszámíthatónak kell lennie - jelenleg ez megvalósul, bár több kihívás érkezik helyileg (biztosítási adó, baleseti adó) és EU-s szinten is (Szolvencia II, IDD / PRIIPS, GDPR, IFRS 17)."Örültünk volna, ha a szabályozásnak való megfeleléshez szükséges erőforrásokat az értékesítésre lehetett volna fordítani," fogalmazott Erdős.2020-ra az Y-generációsok jelentik majd a munkaerőpiac 50%-át, 2025-re ez 75%-ra fog nőni. Az ő igényeire történő termékfejlesztés a siker kulcsa lesz a következő években - véli a szakember. Egy bemutatott kutatásból egyébként kiderül az is, hogy az Y/Z generációsok 71%-a tervezi támogatni a szüleit idősebb korában.Tavaly 30%-kal nőtt a nyugdíjbiztosítások száma. Ha idén is ilyen növekedés lenne, Debrecen és Nyíregyháza lakosságának megfelelő számú szerződés lenne - ez 310-320 ezer szerződést jelent - mondta el Erdős.Fontos lesz a digitalizáció is: az ügyfelek mellett az értékesítők is fiatalodnak, mindennek támogatásához pedig digitális eszközökre van szükség. Az elmúlt 10 évben egyébként 1/3-dal csökkent a közvetítők száma. Számos digitális innováció létezik már, például a telematika, a telemedicina, az "okos" egészségbiztosítások, illetve a használat alapú életbiztosítás, viszont az ügyfeleket is oktatni kell arra vonatkozóan, hogy számukra ezek a megoldások miért fontosak. Nagy változást fog hozni még a háttérrendszerek automatizációja is.