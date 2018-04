Bezsebelnéd a 150 ezer forintos ingyenpénzt? Több ezer forintot spórolhatsz mellé

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Átlépés - de hogy?

Költségek

A taggá válás költségét,

a működési és likviditási tartalékba kerülő, befizetésünkből levont sávos költséget,

valamint a befektetési szabályokban, alapszabályokban többnyire nem megtalálható mögöttes, a portfólióra terhelt vagyonarányos költségeket is ki kell fizetnünk.

Ha át akarunk lépni egy másik nyugdíjpénztárba, először is be kell lépnünk egy új szolgáltatóhoz, ami azt jelenti, hogy nyitnunk kell egy számlát. Ezután ki kell töltenünk egy átlépési nyilatkozatot és egy azonosítási adatlapot, majd továbbítani ezeket a kiszemelt pénztárunknak. Az azonosítást a pénztár ügyfélszolgálatán, vagy ha van, kapcsolódó bankfiókban végzik el. Ezután a pénztár elbírálja, hogy lehetséges-e az átlépés, illetve értesíti az átadó pénztárat. Előfordulhat viszont, hogy a régi pénztárunknál is el kell végeznünk az azonosítás folyamatát. A kérelem elfogadása után a befogadó pénztár nyilatkozatot küld.Ha mindez sikeres, a pénztárunk kivonja befektetéseinket a pénzünket, majd transzferálja a likvidált összeget az általunk kiszemelt pénztárhoz, ahol instrukcióink szerint gondoskodnak a vagyon újrabefektetéséről. Ez a folyamat maximum 15 munkanap nap alatt zajlik le. Persze fenntarthatjuk a tagságunkat a régi pénztárban is, de ebben az esetben mindkét pénztárnak fizetgetnünk kell a minimum tagdíjat.A kilépésnek lehetnek plusz díjai, ez jellemzően mindössze párezer forintos tételt jelent.Az átlépéssel kapcsolatos ügyintézésnél persze sokkal nehezebb kérdés lehet az ideális, új pénztár kiválasztása. Az egyik sarkalatos pont a költségek kérdése.Ha rendszeresen fizetjük önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításunkat, alapvetően három lényegesebb költségelemmel találkozhatunk:a nyolc legnagyobb taglétszámmal rendelkező önkéntes nyugdíjpénztárat megvizsgálva levonhatjuk azt a következtetést, hogy a taggá válás minimális ráfordítást igényel, mindössze párezer forintos költség, de van, ahol ingyenes. Előfordulhat, hogy bizonyos akciók keretein belül az átlépés díjaiból kedvezményt kapunk.

az ezen felül kifizetendő, látszólag magas, sávos költségelvonást úgy tudjuk csökkenteni, hogy magas tagdíjat fizetünk évente az önkéntes pénztári megtakarításunkba, ugyanis minél többet fizetünk be évente, annál kedvezőbb lesz a teljes befizetésre terhelt arányos költségelvonás.Nominálisan persze ez nagyobb kiadást jelent:

Az alábbi ábra remekül illusztrálja, hogy hiába nő a költségek nominális értéke nagyobb díjfizetés esetén, befizetés-arányosan ez egyre kisebb terhet jelent. Mint látható, az önkéntes nyugdíjpénztáraknál befizetésarányosan 2 és 7% közötti költségelvonás jellemző. Ez azért sem hasonlítható össze a nyugdíjbiztosításoknál használatos TKM-mel, mert utóbbi nem a befizetés, hanem a teljes tőke arányában mutatja meg az elvont költségeket és utóbbiban minden tétel - beleértve a vagyonkezelési költségeket is - megtalálható.

mivel többnyire a portfóliókezelés pontos költsége nem található meg a pénztári tájékoztatókban, ennek többé-kevésbé pontos értékét az MNB pénztári portfóliók bruttó és nettó hozamadatainak különbözetéből tudjuk kiszámolni.Az alábbi táblázatban a felügyelet legfrissebb elérhető, 2016-os adataiból számoltuk ki, hogy mennyi lehetett az önkéntes nyugdíjpénztárak súlyozatlan átlagos vagyonarányos költsége:

Hozamok

A portfólió befektetési politikája,

kockázati szintje,

a portfóliómenezser személye, intézménye,

a múltbéli hozam - ez bár a jövőbeli teljesítményt nem garantálja, kideríthetjük segítségével, hogy historikusan hasonló kockázatvállalással, hasonló befektetési célterület mellett hogy teljesített egy adott pénztári portfólió versenytársai, illetve referenciaindexhez képest.

Szerencsére ezek mind olyan értékek, melyekkel már korrigáltan látjuk azokat a hozamadatokat, melyeket a pénztárunk elénk tár (lásd alább), így ezzel osztani-szorozni már nem kell.A legfontosabb kérdés persze, hogy mekkora hozam gyarapítja majd félretett nyugdíjpénzünket, ehhez viszont elengedhetetlen a megfelelő pénztári portfólió kiválasztása a pénztáron belül. A fent említett költségek mellett a következő fontosabb szempontok alapján dönthetünk:Megnéztünk pár versenytárs portfóliót a fent említett pénztárak közül, vizsgálva az egymáshoz viszonyított teljesítményüket. Az egyszerűség kedvéért feltételeztük, hogy a "Klasszikus", "Kiegyensúlyozott és "Növekedési" portfóliók azonos kockázatvállalás mellett azonos területen fektetnek be, vagyis egy ügyfél hasonló igényeit elégítik ki. Érdemes megjegyezni, hogy ezek a portfóliók más referenciahozamokat követnek számos esetben, így az összehasonlítás csak tájékoztató jellegű.