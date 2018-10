Bűnösnek ítélték az 54 millió dollárt lenyúló "zöld piramisjáték" vezetőit

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Wragg és Knorr a Temple Universityn ismerkedtek meg és egy párt alkottak, később találkoztak McKelyvvel, aki "sikertrénerként" tartott előadásokat, melyeket a séma terjesztésére is felhasználtak. A piramisjáték 2005 és 2010 közt üzemelt, több mint 300 ügyfelet károsítottak meg, akiket hatalmas, akár 484%-os hozamígérettel csábítottak be a sémába. A hozamot nem valós befektetésekből, hanem az új befizetők pénzéből fedezték, míg be nem dőlt a felépített piramis.Az egyik állítólagos termékük egy zöld "bioszén" volt, melyet elvileg szerves hulladékból állítottak elő, valójában azonban sosem létezett. A zöldenergia mellett ingatlanfejlesztéssel is foglalkoztak állítólag: 4500 lakást akartak felépíteni egy olyan területen, ahol nincsenek vízvezetékek és régen tüzérségi gyakorlópályának használták, így rengeteg fel nem robbant lövedék van a területen.A triót értékpapírcsalásért, üzletszerűen elkövetett csalásért és értékpapírcsalás érdekében elkövetett összeesküvésért ítélték el. A pénzügyi tevékenységektől már korábban eltiltották őket. Bár bűnösnek találta őket a törvényszék, az ítélethirdetésre csak január 30-án kerül sor.Az 54 millió dollárból 17,5 milliót fizettek vissza a befektetőknek, a maradékot elköltötték versenylovakra meg fiatal rapperek támogatására. Érdemes megjegyezni, hogy nem sokkal azelőtt, hogy az SEC rászállt a sémára, a fiatalok a Clinton-alapítvány egyik előadásán is részt vettek, Bill és Hillary Clinton oldalán.