Durva vagyoni különbségeket tártak fel Nagy-Britanniában

Az egymillió fontnál nagyobb vagyonú brit háztartások száma 3,6 millió volt a vizsgált időszak végén, 29 százalékkal több, mint az előző kétévi felmérésben. A mostani vizsgálat kimutatta azt is, hogy a háztartások legtehetősebb tíz százalékáé volt a teljes brit háztartási vagyonérték 44 százaléka, csaknem 5600 milliárd font. A legszegényebb 50 százaléknak 1118 milliárd font összvagyona volt; ez a teljes háztartási vagyontömeg 9 százaléka.

A felmérés kimutatta azt is, hogy 6,5 millió britnek semmiféle készpénz-megtakarítása nincs.

Az ONS csütörtökön ismertetett, kétévente összeállított országos vagyonleltára (Wealth and Assets Survey) szerint a 2016 júniusában zárult 24 hónapban 15 százalékkal 12 778 milliárd fontra (4 500 000 000 000 000 - 4,5 milliószor egymilliárd - forintra) nőtt a brit háztartások összesített vagyonértéke.Az ONS számításai szerint ahhoz, hogy egy brit háztartás bekerüljön a leggazdagabb egy százalék csoportjába, legalább 3,23 millió font vagyon kell. A háztartások legszegényebb tíz százaléknak viszont legfeljebb 14 100 font vagyona van.A statisztikai hivatal felmérése szerint a brit háztartási szektor teljes adósságállománya 1230 milliárd font, ebből 1120 milliárd font az ingatlanhitel.Egy másik, nemrégiben ismertetett elemzésben a brit pénzügyi szektor felügyeleti hatósága, a Financial Conduct Authority (FCA) 13 ezer fős lakossági mintán elvégezett vizsgálat alapján kimutatta, hogy jelenleg 4,1 millió brit - a felnőtt lakosság 8 százaléka - él súlyos pénzügyi szükséghelyzetben. Az FCA kritériumai szerint ez azt jelenti, hogy e csoport tagjai az elmúlt fél évben három vagy ennél több hónapban nem tudták törleszteni esedékes hitel- és közműtartozásaikat.Az FCA vizsgálata szerint ebben a helyzetben a felnőtt brit lakosság 10 százalékának - 5,1 millió embernek - már az is közvetlen fizetési problémát okozna, ha havi ingatlanhitel-törlesztési kötelezettsége 50 fontnál (18 ezer forintnál) kisebb mértékben emelkedne.A pénzügyi tanácsadási kiadványok publikálására szakosodott Moneywise kiadó becslése szerint a változó kamatozású ingatlanhitelek éves törlesztési terhe a Bank of England - a brit jegybank - alapkamatának tavaly novemberben bejelentett 0,25 százalékpontos emelése nyomán akár 200 fonttal (több mint 70 ezer forinttal) is nőhet.A Bank of England tíz év után először emelte alapkamatát, 0,25 százalékról a jelenleg is érvényes 0,50 százalékra. Az ingatlanhitel-törlesztési kötelezettségekkel terhelt csaknem 10 millió brit háztartás fele most először élt át jegybanki kamatemelést.