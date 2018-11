Egy csapásra 23 alkusz és közvetítő engedélyét vonta vissza az MNB

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatos felügyelése keretében ellenőrizte, hogy a független pénzpiaci közvetítők (alkuszok, többes ügynökök és többes kiemelt közvetítők) miként tesznek eleget a hitelintézeti törvényben (Hpt.), illetve a jegybank vonatkozó rendeletében előírt féléves adatszolgáltatási kötelezettségüknek.A Hpt. 2017. januári módosítása nyomán ugyanis a független pénzpiaci közvetítők -többek közt a vezető állású személyének büntetlen előélete, jó üzleti hírneve és legalább 3 éves szakmai gyakorlata, valamint a kötelező felelősségbiztosítás megléte mellett - az MNB rendelet szerinti tartalmú rendszeres adatszolgáltatás teljesítésére is kötelesek. A közvetítői működésre jogosító engedélyt csak olyan szolgáltató kaphatja meg, aki a jogszabályban meghatározott vagy azon alapuló adatszolgáltatásra felkészült, s vállalja annak folyamatos teljesítését.Az MNB megállapította, hogy

Az adatszolgáltatás a működési engedély birtoklásának előfeltétele, így azt az engedély meglétének teljes időtartama alatt akkor is teljesíteni kell, ha a közvetítő esetleg időlegesen nem végez szakmai tevékenységet.A megfelelő adatminőség és a jogszabályszerű adatszolgáltatás biztosítja, hogy a felügyeleti hatóság és maguk a közvetítők is valós képet kapjanak a piac működéséről, s proaktívan kezelhessék az esetlegesen felmerülő kockázatokat. A jegybank ezért - mint azt egyéb pénzügyi intézményekkel kapcsolatos korábbi határozatai is jelzik -az adatszolgáltatás teljesítését felróhatóan elmulasztó piaci szereplőkkel szemben.Mindezek alapján az MNB valamennyi érintett, a szolgáltatásuk nyújtásához szükséges engedélyezési feltételt (így például az adatszolgáltatást) nem teljesítő, s így a Hpt. előírásainakAz engedély visszavonását megelőzően - a fokozatosság elve mentén - a jegybank valamennyi jogsértő közvetítőre 100 ezer forint (összesen 2,3 millió forint) felügyeleti bírságot is kiszabott. A vonatkozó jogszabály alapján a tevékenységi engedély szankcióként alkalmazott visszavonása miattA biztosításközvetítői- és a pénzpiaci közvetítői felügyelés egyik fő feladata annak biztosítása, hogy kizárólag azok a szereplők legyenek jelen a piacon, akik folyamatosan megfelelnek a személyi és tárgyi feltételeknek, így a felelősségbiztosítás és a tőkekövetelmény (biztosításközvetítők esetében) mellett az adatszolgáltatási kötelezettségüket is teljesítik.