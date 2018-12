Epic fail: csúnyán beégette magát a Robinhood

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Robinhood 3%-os kamatot kínáló, ingyenes kvázi-bankbetétét a Securities Investor Protection Corporation (SIPC) biztosította volna, ami jóval gyengébb védelmet jelent a banki csőd esetén is élő FDIC-védelemnél. Az SIPC-vel viszont senki sem vette fel a kapcsolatot, hogy egyeztessen az induló termékről, pedig Stephen Harbecknek, az SIPC elnökének lett volna néhány megjegyzése az induló termékkel kapcsolatosan. Kapásból az elnevezéssel is gond volt, hiszen a Robinhood "csekk- és megtakarítási számlaként" reklámozta a terméket, holott a Robinhoodnak nincs jogosultsága ilyet vezetni. Az sem biztos, hogy egyáltalán SIPC-garancia járt volna rá, hiszen ez elsősorban a brókerszámlákra jár és mint kiderült, a Robinhood új terméke nem ilyen lett volna."Értem, hogy az emberek innoválni próbálnak, de vannak törvények," mondta Harbeck.Az anomália másnak is feltűnt, Brennan Hawkins, a UBS elemzője is kritizálta a piacfelforgatónak szánt termék hiányosságait. Ő főleg azt kifogásolta, hogy a Robinhood banki termékként reklámozta a "betétet," pedig az nem banki termék, nem járnak rá a betétekre járó biztosítékok és nem is működik úgy, inkább egy garantált hozamos állampapíralapra hasonlít. Így lényegében nem a banki termékekkel versenyezne, hanem más alapokkal; ilyenből van több is, amely 3% körüli hozamot kínál.A Robinhood most visszavonta a nagy bejelentését és újratervezik a terméküket. Míg Hawkins "epic failnek" és "visszalépésének" nevezte az esetet, Harbeck szerint helyesen cselekszenek."Reméljük legközelebb céloznak, mielőtt lőnek," kommentálta az SIPC elnöke.