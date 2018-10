Európában is megjelent az ingyenes részvénykereskedés

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A platformon már egy éve dolgozik a startup személyzete, a hivatalos indulásra tegnap került sor, miután a brit tőzsdefelügyelet, az FCA engedélyét megszerezték.A Freetrade ráadásul nem egy másik brókercég segítségével tervez hozzáférni a tőkepiacokhoz, hanem külön szempont volt a rendszer kialakításakor, hogy minél kevesebb közvetítőszervezet szerepeljen a tranzakciós csatornában. Mindez alacsonyabb költségbázist és hatékonyabb irányítást ad a Freetrade személyzetének kezébe. A startup emellett kizárta a kockázati tőkealapokat is forrásbevonáskor, helyette közösségi finanszírozáson keresztül tettek szerint mintegy 4 millió fontnyi tőkére.Az indulás után nekiálltak, hogy feldolgozzák 60 000 fős várólistájukat. Első körben még csak brit részvényeket és ETF-eket lehet vásárolni a Freetraden keresztül, de hamarosan amerikai részvények is elérhetővé válnak majd.Ellentétben az amerikai RobinHooddal , a Freetrade szolgáltatása csak akkor díjmentes, ha nem zavar minket, hogy záráskor teljesül a tőzsdei megbízásunk. Ha azonnali kereskedést kérünk, már 1 font a tranzakció díja, hamarosan ezt viszont át lehet hidalni egy 10 fontos havidíjas szolgáltatással. Hagyományosan egyébként a brit brókerek 10 fontot kérnek el egy tranzakcióért. Összességében így az ingyenes kereskedés lehetősége valószínűleg csak "csalétek" lesz az új ügyfelek megszerzéséhez, hiszen az azonnali megbízásteljesítésért vélhetően nem sokan sajnálják majd a havi 10 fontos díjat.Néhány hónapja a Revolut is bejelentette, hogy ingyenes tőzsdei appot indítanak, mellyel a népszerű, de csak Amerikában elérhető Robinhooddal versenyeznének, ennek elkészülése azonban egyelőre még várat magára: