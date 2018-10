Exkluzív videó: a Fundamenta-vezér először beszélt a cég jövőjéről

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Tátrai Bernadett, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint fontos hangsúlyozni, hogy ezzel a lépéssel az állam nem a teljes szektort szántja be, hanem az állami támogatást.Videónk kedd délelőtt készült, a Portfolio Öngondoskodás 2018 konferenciájának panelbeszélgetésén.Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató-helyettese kiemelte, hogy a rendszernek voltak problémái, a támogatási rendszer átalakítására megérett az idő, ezt maguk a piaci szereplők is elismerték. Szerinte lényegesen kisebb állami ösztönzővel is jól fenntartható lenne az LTP-k rendszere.