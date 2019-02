Feltámadtak a lakástakarékok! Mutatjuk, mennyit kaszálhatsz mostantól

Lakás-takarékpénztári támogatások után, nyugdíjkötvény előtt: az öngondoskodási piac kilátásairól szól Biztosítás 2019 konferenciánk egyik szekciója, nem érdemes lemaradni. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

5%-15% a 30% helyett

Míg a Fundamenta 5%-os befizetésarányos kamatbónusszal próbálja helyettesíteni az állami támogatást, az OTP az 5% mellett hosszabb, 120 hónapos szerződésére 10-10+5%-os kamatbónuszt kínál.

a költségek: a számlanyitási díj a szerződéses összeg (betét+kamatok+hitel) 1%-a maradt, a számlavezetési díj szintén 150 forint / hónap maradt (a számlanyitási díj továbbra is nullázható bizonyos akciók keretein belül).

Egyelőre a betéti kamatok is változatlanok: 0,1%-ot kínál mindkét szolgáltató, a bónuszra ezt nem írják jóvá.

A lakástakarékokban összegyűlt pénzt továbbra is lakáscélra költhetjük el, a kiutalási időszak 2 hónap maradt.

Melyik a jobb?

rövid távra az OTP-nél 58 hónapos, a Fundamentánál 71 hónap,

míg hosszú távra 120 és 112 hónap a lejárat.

Nagy vihart kavart tavaly októberben, hogy a kormány pár nap alatt, egy tollvonással eltüntette a lakás-takarékpénztárak jelentős, befizetésarányos 30%-os állami támogatását. Mind a négy lakás-takarékpénztár beszüntette termékeinek értékesítését (az Aegon már pár héttel a bejelentés előtt), majd a menedzsment tervezőasztalhoz ült, hogy újraszabja a jelenlegi kamatkörnyezetben állami támogatás nélkül negatív nettó hozamot kínáló termékeit. Először, tavaly októberben a Fundamenta, majd pár napja az OTP is piacra dobta új termékét, az állami támogatás helyett ezek bónuszokra és kedvező kamatozású hitelekre építik üzleti modelljüket. Az Erste a harmadik szereplő, akinek a visszatérése várható. Tudomásunk szerint már MNB-engedélyeztetés alatt állnak az új termékeik.Az OTP 10%-os befizetésarányos bónuszát tehát csak akkor biztosítja, ha a leghosszabb futamidőt választjuk, a +5% pedig akkor jár, ha a szerződés aláírása előtt 3 hónappal vagy utána 9 hónappal legalább 15 millió forint értékben OTP-s lakáshitelt veszünk fel. A +5%-os bónusz vetítési alapja a hitelösszeg és az LTP szerződéses összegének a hányadosa beszorozva az elhelyezett betét összegével.Ami nem változott:A korábban államilag támogatott termékek legfőbb vonzereje a 10% fölötti tőkearányos hozam volt, a mostani termékeknél bár első látásra elég attraktívnak tűnik az 5-10+5%-os kamatbónusz, tőkearányosan ez alig 0,43-2,19% hozamot jelent. Vagyis az 5% úgy 5%, ahogy a 30% régen 30% volt.Készítettünk néhány összehasonlítást arról, hogy különféle havi befizetések mellett milyen kondíciókkal találkozhatunk a két pénztár új termékeinél. A modellszámításinkban havi 20 ezer forintot és havi 40 ezer forintot helyeztünk el a lakástakarék-termékekbe, az előbbi a volt állami támogatás kimaxolásához szükséges összeg volt, míg az utóbbi a maximum összeg, amit a Fundamentánál havonta be lehet fizetni úgy, hogy még bónuszt is kapjunk rá (az OTP-nél 50 ezer forint). Fontos megjegyezni, hogy az OTP és a Fundamenta termékei eltérő futamidőre elérhetők;Havi 20 ezer forintot befizetve a legmagasabb EBKM (ez a mutatószám a termékek költségekkel, díjakkal korrigált, nettó éves, átlagos betéti kamatait mutatja) 1,28%, ami az OTP-nél érhető el a hosszabb, 120 hónapos futamidő mellett, a legalacsonyabb EBKM-et pedig a Fundamenta kínálja. Jól látszik, hogy a költségek miatt még a betéti kamatok mellett is negatív a lakástakarékok hozama, ha nem jár rá bónusz.Az OTP-nél egyébként hirdetményük szerint havi 20 ezer forinttal 2,1%-os EBKM-et is el lehet érni (a maximum 2,19% 50 ezer forintos havi befizetésnél), ha 15 millió forint új OTP-lakáshitelt veszünk fel a termék mellé - az egységesség és az akció vélhető átmenetisége miatt ettől most a táblázatban eltekintettünk.

Hasonlóak az arányok havi 40 ezer forint befizetése mellett is, itt a legnagyobb elérhető EBKM alig 1,35% az OTP 10 éves termékénél.

Érdemes megjegyezni, hogy ha az elérhető legnagyobb megtakarítási egyenleget el akarjuk érni, célszerű 10 évre félretenni (az abszolút maximumot az OTP chartokon nem szereplő 50 ezer forintos befizetésre lehetőséget adó terméke adja, amely 6,6 millió forintos megtakarítást halmoz fel az ügyfélnek).

így megtakarítási céllal nem igazán érdemes a lakástakarékok likviditási korlátját felvállalni pusztán a hozam miatt.

A Fundamenta 2,9%-os kamat mellett kínál 67-90 hónapos futamidőre lakáskölcsönt, aminél lehetetlen ma jobbat találni bármely pénzintézetnél (még az úgynevezett "CSOK-hitelnél" is kedvezőbb),

Érdekes, hogy jelenleg még az egyéves magyar állampapír is nettó 2,5%-ot kamatozik (MÁK-számlán), a hozamot pedig újabb állampapírok vásárlására tudjuk fordítani, tehát a kamatos kamat elve is érvényesül,Bár egyesek hajlamosak azzal érvelni, hogy azért éri meg a lakástakarék, mert rendszeres megtakarításra ad lehetőséget, körülbelül két kattintással kerül többe rendszeres átutalási megbízást állítani egy értékpapírszámlára és ezen állampapírt vásárolni.Sokkal nyomósabb érv a lakástakarékok mellett a kedvező, futamidő végéig fix kamatozású hitel.míg az OTP 5,99%-os kamattal, 72-118 hónapra kínál hiteleket.A Teljes Hiteldíjmutatókat (THM) vizsgálva is megállapíthatjuk, hogy a Fundamenta konstrukciója lényegesen kedvezőbb.

Az igénybe vehető maximális összeg változó, 20 ezer forint mellé a Fundamenta, míg nagyobb befizetéseknél az OTP kínálja a nagyobb keretet.

Összegzés

a legmagasabb hozamot kínáló, 15 milliós hitel mellett elérhető OTP-s termék 2,19%-os EBKM-je alacsonyabb, mint az egyéves lakossági állampapírhozam (2,5%), a Fundamenta EBKM-értékei pedig még az 1%-ot sem érik el. Cserébe nagyon komoly feltételeknek kell megfelelnünk: legalább 4 évre le kell kötnünk a pénzünket, csak lakásra költhetjük és meg kell várnunk a két hónapos kiutalást is. Az egyetlen érv a lakástakarékban való megtakarítás mellett az lehet, hogy ha arra számítunk, hogy a magyar állampapírhozamok jelentősen csökkenni fognak a következő 10 évben, amire szinte semmi esély nincs.

A Fundamenta 2,9%-os kamatozású hitele rendkívül attraktív, viszont maximum 6,3 millió forintos összeggel lehet felvenni, ami megtakarítással együtt 11 millió forintos szerződéses összeget eredményez. Ennyiből még mindig nagyon nehéz a jelenlegi ingatlanárak mellett egy lakást megvenni, bár nagyobb segítséget jelenthet, mint a régi, maximum 8 millió forint körüli szerződéses összeget kínáló konstrukciók, igaz, a mostani összeghez jóval többet is kell havonta félretennünk.

Az OTP terméke főleg azoknak lehet kedvező, akik mindenképpen lakástakarék-konstrukcióban gondolkodnak szeretnének félretenni rendszeresen egy nagyobb összeget, és nem terveznek a megtakarítás végén hitelt felvenni, hiszen az 5,99%-es fix kamatozásnál a banki fogyasztóbarát lakáshitelek lényegesen kedvezőbb feltételeket nyújthatnak. Ennek fejében talán egy kicsit optimistának tűnik az OTP piac harmadának dominanciáját célzó előrejelzése.

Fontos persze megjegyezni, hogy nem minden hitelterméknél ezek az elérhető kamatok, áthidaló és azonnali kölcsönnél például a fentieknél lényegesen nagyobb kamatokkal, THM-értékekkel találkozhatunk.A 30%-os állami támogatás elvétele jelentősen csorbította a lakástakarék-konstrukciók attraktivitását, a szolgáltatók eddig úgy tűnik, nem tudtak olyan terméket a piacra dobni, ami felérne a régi LTP-szerződések vonzerejével:Íme az új lakástakarékok fontosabb paraméterei 20 és 40 ezer forintos havi megtakarítás mellett: