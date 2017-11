Közeleg az év vége, most rengeteg adót megspórolhatsz

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Megúszhatod a kamatadót

a számlanyitás évében, a nulladik, úgynevezett gyűjtőévben helyezhetünk el pénzt a számlán,

a gyűjtőév utáni harmadik év elteltével a befektetésünkön elért hozamra terhelt kamatadó / szja 10 százalékra csökken,

az ötödik év után pedig adómentesen kivehetjük a pénzünket és befektetésünk hozamát.

Drága lehet

előfordulhat, hogy a TBSZ számlavezetési díja magasabb, mint az értékpapírszámáé,

előfordulhat, hogy a számlavezetést a szolgáltató két külön (al-)számlán oldja meg, így a költséget és minimumdíjakat kétszer terhelik ránk,

ezen felül néhány ezer forintos plusz költséget is beszedhet néhány bank, ha öt éven belül szüntetjük meg a számlát. Van olyan pénzintézet is, ahol magasabb ez a költség gyűjtőév alatti megszüntetéskor (pl. 4000 Ft), mint ha a gyűjtőév után, de három éven belül szüntetjük meg (pl. 2000 Ft).

Függetlenül attól, hogy részvényekbe, kötvényekbe, alapokba, vagy bankbetétekbe fektetünk, befektetésünk hozama adóköteles. Típustól függően 15% szja-t (EGT-tagállamokon belüli részvény) vagy 15% kamatadót (állampapír, befektetési alap, bankbetét) jelent jellemzően ez a teher, de például EGT-tagállamokon kívüli részvényeken szerzett osztaléknyereség esetén 14% ehót is kell fizetnünk. A korábban létezett 6%-os ehót (melyet többek közt befektetési alapok és bankbetétek hozamára kellett kifizetnünk), idén eltörölték, tavalyelőtt pedig még 16% volt a kamatadó / szja.Ezt a terhet spórolja meg nekünk a Tartós Befektetési Számla (TBSZ), amelyen:Ha idő előtt feltörjük a számlát, adóköteles lesz, az értékpapírok visszaváltása a számlán belül és az értékpapírok transzferje viszont nem minősül a számla feltörésének, tehát nem adóköteles. Részleges pénzkivételre három év után van lehetőség, ekkora kivett rész adóköteles lesz, a bennmaradt pénz pedig továbbra is adómentes marad - ebben az esetbenis legalább 25 ezer forintot, a minimális kezdőtőkét, a számlán kell hagynunk.A TBSZ-nek persze vannak költségei is, melyek jellemzően meghaladják egy értékpapírszámla költségeit (amely viszont adóköteles), ugyanis:Minél közelebb vagyunk az év végéhez, annál kevesebbet kell a gyűjtőévben tengődnünk (amíg az adómentességi periódus számítása még nem ketyeg), ezért érdemes inkább az év végére halasztani a számlanyitást.Íme a kilenc nagybank számlavezetési díjai (akciókat nem számolva):

Megéri?

A költségduplikáció és a fent említett díjak mellett is megérheti TBSZ-t tartani, még akkor is, ha a megváltozott adózási szabályok és az általános hozamcsökkenés miatt a számlatípus előnye némelyest csökkent egy hagyományos értékpapírszámlához képest.Íme egy példa, ami azt hivatott szemléltetni, hogy Magyarország öt legnagyobb alapja hogy teljesített egy TBSZ-en, illetve egy értékpapírszámlán az elmúlt években. Az egyszerűség kedvéért nem számoltunk a költségekkel, feltételezzük, hogy az alapok hozama most már az év végiéig változatlan marad és azt, hogy a hozamot minden évben lefölöztük az értékpapírszámláról.

Az alábbi ábra pedig azt mutatja, hogy - az éves átlagos hozamok tartósságát feltételezve - a jövőben mennyit lehetne spórolni egy TBSZ-számlával, ha most nyitnánk meg.

Mennyire népszerű?

Látszik tehát, hogy a fenti feltételezések mellett TBSZ-en befektetve például az OTP Suprába egymillió forint hozamán évente közel 11 ezer forintnyi adót spórolhatunk meg.Összességében látszik, hogy (a költségeket nem számolva) egyelőre még mindig megéri TBSZ-t nyitni. Főleg abban az esetben lehet kiemelkedő a számlatípus előnye, ha magas hozampotenciállal működő befektetési alapokat (illetve más értékpapírokat) veszünk és közben a számla fix számlavezetési díjat számít fel.A Magyar Nemzeti Bank adataiból kiderül, hogy bár az alacsony hozamkörnyezet és az adózási szabályok változása kicsit lelassította, azért nem állította meg teljesen a TBSZ-számlák népszerűségének növekedését. Míg 2013-ban alig 150 ezer TBSZ-számla volt Magyarországon, szeptemberben már több mint 357 ezer darab működött a magyar pénzintézeteknél, brókercégeknél.

Az értékpapírok állományának értékét tekintve még inkább markáns változásra lehetünk figyelmesek: míg 2013-ban a TBSZ-en tartott teljes vagyon alig 621 milliárd forint volt, mára több mint 2375 milliárd forint van TBSZ-en. Ebbe természetesen az árfolyamnyereség is beleszámít, ami a magyar részvényekbe, részvényalapokba fektetőknél különösen magas lehetett az elmúlt években.